17 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? Çeyrek altını kapan yarışmacı…

İzleyicileri gündemde sıklıkla Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da hem eğlenceli hem rekabet dolu hem de heyecanlı anlar yaşanıyor. Haftanın finalinden bir gün önce bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kapan ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki 17 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…
17 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Bugünün birincisi Miyase oldu ve çeyrek altını kaptı.
Yeşim:17
Miyase:18
Hasret:14
Deniz:12
GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?
8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.