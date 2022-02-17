17 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? Çeyrek altını kapan yarışmacı…

İzleyicileri gündemde sıklıkla Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da hem eğlenceli hem rekabet dolu hem de heyecanlı anlar yaşanıyor. Haftanın finalinden bir gün önce bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kapan ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki 17 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…