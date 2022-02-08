Survivor'dan kan çıkacak nal toplanınca Acun Ilıcalı'nın kararı kesin! 2022 sil baştan! Nisa Ogeday Barış Murat Yağcı ve hepsi... Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da acil durum alarmı. 2022 yılında All-Star formatında olacağı, Survivor 2021'in ortasında duyurulan ve çalışmalarında o zamandan başlanan, 2022 All-Star için oldukça iddialı bir kadro oluşturuldu. Döneminin en iyi yarışmacılarının seçildiği 2022'de, o yarışmacılar beklenenin çok çok altında kalınca ağır bir mağlubiyet serisi yaşandı. Acun Ilıcalı konuya her an el atabilir.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star'da Ünlüler takımının yeniden dokunulmazlığı kaybetmesi her şeyi alaşağı etti. Gönüllüler takımından bir kişinin bile eleme potasında olmaması kararların alt üst olmasına neden oldu.
Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımının birbirine girecek olması ise dengeleri değiştirdi.