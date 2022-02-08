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    • Magazin
    • 08.02.2022 12:55
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    • 08.02.2022 12:55
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    Survivor'dan kan çıkacak nal toplanınca Acun Ilıcalı'nın kararı kesin! 2022 sil baştan! Nisa Ogeday Barış Murat Yağcı ve hepsi...

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da neler oluyor? Her iki tarafın da büyük iddiayla geldiği yarışmada, ünlüler takımı adeta nal topluyor. Gönüllüler takımının bariz üstünlüğüyle ilerleyen Survivor 2022 All-Star'da işler beklendiği gibi gitmeyip, kırmızı takımın hezimete uğraması nedeniyle TV 8'in bir takım operasyonlara gideceği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Eğer iddia doğruysa ve yakın zamanda bu gerçekleşirse, Survivor'da bu kez gerçekten kan çıkacak. İşte Survivor ile ilgili yeni karar...

    Survivor 2022 sil baştan!

    Survivor'dan kan çıkacak nal toplanınca Acun Ilıcalı'nın kararı kesin! 2022 sil baştan! Nisa Ogeday Barış Murat Yağcı ve hepsi... Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da acil durum alarmı. 2022 yılında All-Star formatında olacağı, Survivor 2021'in ortasında duyurulan ve çalışmalarında o zamandan başlanan, 2022 All-Star için oldukça iddialı bir kadro oluşturuldu. Döneminin en iyi yarışmacılarının seçildiği 2022'de, o yarışmacılar beklenenin çok çok altında kalınca ağır bir mağlubiyet serisi yaşandı. Acun Ilıcalı konuya her an el atabilir.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star'da Ünlüler takımının yeniden dokunulmazlığı kaybetmesi her şeyi alaşağı etti. Gönüllüler takımından bir kişinin bile eleme potasında olmaması kararların alt üst olmasına neden oldu.

    Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımının birbirine girecek olması ise dengeleri değiştirdi.

        Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, "Yeni değişen iki kural var. Birinci performans hesaplama ile ilgili. Yarışmacının kendi oynadığı 5 güne bakıyoruz. En az 2 kere oynama kaydı ile birinciyi hesaplıyoruz. Sürgüne gitmenin zerre dezavantajı yok" yorumunda bulunmuştu.

        Mert'in Sürgün adasına gitmeyi istememesine karşılık olarak ise Acun Ilıcalı, "Mert'ten beklediğimiz tek şey var: Seri birincilikler. Eğer sen şu ekipte birinci olursan sana özel ödül vereceğim. Bakalım sistem mi önünde engel yoksa baktığım zaman gerildiğim ünlüler takımı mı?" yorumunda bulunmuştu.

        İddialara göre eleme potasına bir isim daha Ünlüler takımından giderse; Acun Ilıcalı takımları eşitlemek adına; takımları karıştıracak.

            Siyah – Beyaz ya da Kırmızı – Mavi takım olarak ikiye bölünecek takımlardan ise en iyi anlaşanlar bile ortam ısınmadan ayrılacak.

            Yaklaşık olarak iki hafta içerisinde yaşanacak olan bu durum ise dengeleri değiştirecek.

            Eğer bu durum gerçekleşirse Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Barış Murat Yağcı ve Sude Burcu, Mert Öcal bir araya gelebilir. Bu da yarışmada işlerin iyice kızışmasında neden olabilir.

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            Haberler Magazin Survivor'dan kan çıkacak nal toplanınca Acun Ilıcalı'nın kararı kesin! 2022 sil baştan! Nisa Ogeday Barış Murat Yağcı ve hepsi...
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