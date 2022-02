Survivor'dan kan çıkacak nal toplanınca Acun Ilıcalı'nın kararı kesin! 2022 sil baştan! Nisa Ogeday Barış Murat Yağcı ve hepsi... Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da acil durum alarmı. 2022 yılında All-Star formatında olacağı, Survivor 2021'in ortasında duyurulan ve çalışmalarında o zamandan başlanan, 2022 All-Star için oldukça iddialı bir kadro oluşturuldu. Döneminin en iyi yarışmacılarının seçildiği 2022'de, o yarışmacılar beklenenin çok çok altında kalınca ağır bir mağlubiyet serisi yaşandı. Acun Ilıcalı konuya her an el atabilir.