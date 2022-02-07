ATV dizisi Yalnız Kurt’un başrol oyuncusu Cihan Ünal: Vatansever bir askeri oynamak gururlandırıyor

Başladığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran ATV dizisi 'Yalnız Kurt'ta 'Davut Bahadır'ı oynayan Cihan Ünal, özel açıklamalarda bulundu. Osman Sınav imzalı 'Yalnız Kurt' dizisinde vatansever asker 'Davut Bahadır' karakterini canlandıran Ünal; "Karakterin, yılmadan doğru yolda kalma ve aynı kararlılıkla yoluna devam etme mücadelesi beni çok etkiledi. Böyle vatansever bir askeri oynamak beni hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor" diyor.
ATATÜRK'Ü OYNAMAK İSTERİM
'Yalnız Kurt' ile izleyici karşısına çıktınız. Bu dizide oynamaya karar vermenizde ne etkili oldu?
Pandemi öncesi, hem tiyatro sahnesinde hem de kamera önünde oyunculuğumu ve bunun yanında oyunculuk, sahne, diksiyon dersleriyle öğretmenliğimi sürdürüyordum. Pandemi sürecinin başlaması ile ben de herkes gibi durağan bir hayata geçtim, setlere ara verdim. Gelen teklifleri değerlendirmek istesem de süreçten dolayı risk almak istemedim. Sevgili Osman Sınav, yıllardır tanıdığım değerli bir yapımcı ve yönetmen, zaten kendisi ile birlikte çalışma arzum hep vardı. O kadar özel bir proje sundu ki, ben de riskleri göze alarak bu güzel projeye evet dedim. İyi ki de demişim.
'Davut Bahadır' karakterine nasıl hazırlandınız?
Dijital platformda keyifle izlediğim uzun soluklu bir proje vardı, adı Homeland. Oradaki 'Saul' karakteri beni çok etkilemişti. Yalnız, sert ve bir o kadar da merhametli bir karakterdi, ona benzer bir kişiliği canlandırmayı her zaman istemişimdir. Osman Sınav'dan senaryo geldiğinde kendimi karaktere yakın hissettim. 'Davut' karakterinin, yılmadan doğru yolda kalma ve aynı kararlılıkla yoluna devam etme mücadelesi beni çok etkiledi. Arkadaşlarımın arasında istihbarattan emekli çok saygın kişi var. Rolüme hazırlanırken, senaryo sürecinde o dostlarımın fikirlerinden, yaşadıklarından ve hayata karşı duruşlarından yararlandım.