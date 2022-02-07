ATV dizisi Yalnız Kurt’un başrol oyuncusu Cihan Ünal: Vatansever bir askeri oynamak gururlandırıyor



Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine de ışık tutuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Evet, hem yakın tarihine, hem bugüne, hem de yarına ışık tutuyor. Neleri yapıp yapmamamız konusunda uyarı niteliği taşıyan bir senaryo...



4. Murad, Osman Gazi gibi tarihimize damga vuran isimleri canlandırdınız. 'Keşke canlandırsam' dediğiniz başka bir tarihi kişilik var mı?

'4. Murad', 'Osman Gazi' projeleri, hayatımın dönüm noktaları ve içinde bulunmaktan keyif aldığım son derece önemli dizilerdir. Bu dizilerdeki karakterlere hayat vermek beni her zaman mutlu etmiştir. Eğer sarışın ve mavi gözlü olsaydım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmayı çok isterdim. Beni etkileyen bir diğer karakter ise Toros lakaplı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tır.