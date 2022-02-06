Hangi adda bir element yoktur? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangi adda bir element yoktur?

A) Teknetyum

B) Terbiyum

C) Hassiyum

D) Sandalyum

CEVAP: D ŞIKKI SANDALYUM

Sandalyum adında bir element bulunmuyor.

Diğer isimlerin hepsinde birer tane element bulunuyor.