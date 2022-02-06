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    • Magazin
    • 06.02.2022 21:57
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    • 06.02.2022 22:07
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    Hangi adda bir element yoktur?

    Hangi adda bir element yoktur? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmayı sıkı takip eden izleyiciler yarışma esnasıdna sorulan soruların yanıtlarını merak edip arama motorlarında araştırıyor. Kim Milyoner Olmak İster artan ödül miktarları ile dikkat çekiyor. Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Hangi adda bir element yoktur?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Hangi adda bir element yoktur?

    Hangi adda bir element yoktur? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangi adda bir element yoktur?

    A) Teknetyum

    B) Terbiyum

    C) Hassiyum

    D) Sandalyum

    CEVAP: D ŞIKKI SANDALYUM

    Sandalyum adında bir element bulunmuyor.

    Diğer isimlerin hepsinde birer tane element bulunuyor.

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