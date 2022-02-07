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    • Magazin
    • 07.02.2022 09:59
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    • 07.02.2022 10:11
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    Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan evli mi eşi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler

    Sıfır Bir, Çukur ve Camdaki Kız dizileriyle adını duyuran Cihangir Ceyhan'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Seyirciler şu sıralar Camdaki Kız'da Hayri rolüyle beğeni toplayan ismin hayat hikayesini merak ediyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan evli mi eşi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler

    Cihangir Ceyhan kimdir?

    Son olarak Camdaki Kız'da canlandırdığı Hayri rolüyle büyük beğeni toplayan Cihangir Ceyhan'ın hayat hikayesi merak edilenler arasında yer aldı. Ünlü isim Sıfır Bir dizisindeki Cio karakteriyle adını duyurmuştu. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan evli mi eşi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler

    CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

    6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır.

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk yıl İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır.

    Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde "Serdar" karakteriyle yaşamıştır. Daha sonra 2016-2019 yılları arasında önce YouTube'da sonra BluTV'de yayınlanan Sıfır Bir dizisinde "Cio" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

        2019-2020 yılları arası Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde "Azer Kurtuluş" karakteriyle boy göstermiştir, ayrıca bu projeyle televizyona ilk kez adım atmıştır.

        2020-2021 yılları arası yine Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde "Ömer Ataycı" karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde "Hayri Ersoy" karakterini canlandırmaktadır.
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