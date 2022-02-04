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    • Magazin
    • 04.02.2022 11:13
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    • 04.02.2022 11:13
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    Seren Serengil 'Survivor seyredilmiyor bunları bilerek yapıyor' dedi Acun Ilıcalı'yı diline doladı! Mert Sude Nisa Ogeday hepsi...

    Tv 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 2022 yılında All-Star formatına izleyiciyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda yarışan yarışmacıları bir araya getiren Survivor 2022 All-Star, 15 Ocak'ta başladı ve başladığı günden bu yana tansiyona çok yüksek. Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Barış Murat Yağcı aşk üçgeninin karışması zaten beklenirken bir de işin içien Mert Öcal ve Sude Burcu olayı da girince her şey birbirine girdi. Ancak bazılarına göre bunların çoğu bilinçli. Onlardan biri de Seren Serengil. Son dönemlerde sağlık sorunlarıyla uğraşan Seren Serengil, Survivor'ı fena halde dile doladı.

    Seren Serengil’den Survivor yorumu!

    Seren Serengil 'Survivor seyredilmiyor bunları bilerek yapıyor' dedi Acun Ilıcalı'yı diline doladı! Mert Sude Nisa Ogeday hepsi... Survivor 2022'nin, parkur perfromanslarıyla gündeme gelmesi beklenirken, magazinel olaylarla gündeme gelmesi ortalığı karıştırdı. Aşk üçgenlerinin, beşgenlere, izdivaç programlarına dönüşmesi, izleyicinin tepkisini çekerken, son dönemde sağlık sorunlarından muzdarip olan Seren Serengil de tepkisini yorumcusu olduğu programda dile getirdi.

    Survivor All Star'da Mert Öcal ve Sude yakınlaşması Nisa ve Ogeday'ın müdahalesiyle bölünmüştü.

    Survivor Mert'in Sude ve eski yarışmacı Makbule ile aşk yaşadığını Survivor'un Gönüllüler Takımı'nda yer alan Ogeday ve Nisa iddia etmişti.

        Yaşanan olaylardan sonra sosyal medya karışmış ve bu ilişki ağı yarışmaların önüne geçmişti.

        Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun da gündeminde Survivor'da yaşananlar vardı.

        Seren Serengil yaşananları duyunca "Burası Biri Bizi Gözetliyor mu? Baktı Acun Survivor seyredilmiyor bu hikâyeler olmaya başladı. Acun bilerek aldı bunları bence... Özel hayat konuşulmayan program tutmuyor" yorumunda bulundu.

            Öte ayndan Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir, Mert Öcal-Makbule Şakalakoğlu aşkını canlı yayında ağzından kaçırmıştı.

            Gökhan Özdemir 'bir yanda dışarı da 4-5 aydır ilişkisini olduğunu...' diyip bir süre şaşkın şaşkın kaldı ve kurtarmaya çalıştı.

            Survivor Mert'in sevgilisini o isim canlı yayında ağzından kaçırdı Sude asıl şimdi kahrolacak '4-5 aydır ilişkisi olduğunu...' 2022 All-Star...

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            Haberler Magazin Seren Serengil 'Survivor seyredilmiyor bunları bilerek yapıyor' dedi Acun Ilıcalı'yı diline doladı! Mert Sude Nisa Ogeday hepsi...
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