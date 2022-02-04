Seren Serengil 'Survivor seyredilmiyor bunları bilerek yapıyor' dedi Acun Ilıcalı'yı diline doladı! Mert Sude Nisa Ogeday hepsi... Survivor 2022'nin, parkur perfromanslarıyla gündeme gelmesi beklenirken, magazinel olaylarla gündeme gelmesi ortalığı karıştırdı. Aşk üçgenlerinin, beşgenlere, izdivaç programlarına dönüşmesi, izleyicinin tepkisini çekerken, son dönemde sağlık sorunlarından muzdarip olan Seren Serengil de tepkisini yorumcusu olduğu programda dile getirdi.