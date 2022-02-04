Sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün bir yandan haftanın final heyecanı yaşanırken sunucu Nursel Ergin'in yaptığı açıklama izleyicileri şaşırtacak. İki yarışmacı bundan sonra yarışmada yer almayacak. Yapılan bu açıklama sonrası yarışmacılar başta olmak üzere herkes bir şok yaşayacak. Peki, Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin neden yok, elendi mi? Damla ve Yasemin neden ayrıldı, neden gitti? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA DAMLA VE YASEMİN NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, hafta finalinin olduğu son günde herkesi şoke eden bir açıklama yapıyor. Damla ve yarışmaya bu hafta katılan Yasemin'in artık Gelinim Mutfakta'da olmayacağını söylüyor. Haftanın son günü yaşanan bu durum herkesi şoke ediyor.
NEDEN AYRILDILAR?
Sunucu Nursel Ergin dün yayınlanan 860. bölüm fragmanında "Biz dün gece çok enteresan üst üste haberler aldık. Final gününde gördüğünüz gibi 2 yarışmacım birden yok. Dün geceden beri bunun stresini yaşıyoruz, gerçekten çok endişelendik.