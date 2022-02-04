Sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün bir yandan haftanın final heyecanı yaşanırken sunucu Nursel Ergin'in yaptığı açıklama izleyicileri şaşırtacak. İki yarışmacı bundan sonra yarışmada yer almayacak. Yapılan bu açıklama sonrası yarışmacılar başta olmak üzere herkes bir şok yaşayacak. Peki, Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin neden yok, elendi mi? Damla ve Yasemin neden ayrıldı, neden gitti? İşte detaylar...