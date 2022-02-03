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Haberler Magazin Survivor Mert'in sevgilisini o isim canlı yayında ağzından kaçırdı Sude asıl şimdi kahrolacak '4-5 aydır ilişkisi olduğunu...' 2022 All-Star...

Survivor Mert'in sevgilisini o isim canlı yayında ağzından kaçırdı Sude asıl şimdi kahrolacak '4-5 aydır ilişkisi olduğunu...' 2022 All-Star...

Survivor'da Mert Öcal ile Sude Burcu arasında ne oldu? 2022 All-Star izleyicileri bu sorunun yanıtını merak ediyor. TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor'da önceki akşam Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ile Mert Öcal arasında yaşanan kavganın odağında Sude Burcu vardı ancak gelin görün ki kimse neler olup bittiğini anlamadı. Anlaşılan tek şey Mert ile Sude arasında, Survivor dışında bir yakınlaşma olduğuydu. Bu kavga sonrasında Sude Burcu ile Mert Öcal'ın tatil fotoğrafları ifşa olurken, krizinin nedeninin Nisa Bölükbaşı'nın, Mert Öcal'ın bir başka Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığını ifşalaması olduğu ortaya çıkmıştı. Bu iddialar adayı kasıp kavururken, Survivor Panorama yorumcusu Gökhan Özdemir, Mert Öcal'ın 4-5 aylık ilişkisini ağzından kaçırdı.

03.02.2022 10:19 - Son Güncelleme: 03.02.2022 11:30
Survivor Mert’in sevgilisini o isim canlı yayında ağzından kaçırdı Sude asıl şimdi kahrolacak ’4-5 aydır ilişkisi olduğunu...’ 2022 All-Star...

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya rekabet ettiği Survivor'da Mert ve Ogeday arasında yaşanan kavga merak konusu olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Mert’in sevgilisini o isim canlı yayında ağzından kaçırdı Sude asıl şimdi kahrolacak ’4-5 aydır ilişkisi olduğunu...’ 2022 All-Star...

Acun Ilıcalı'ya bile '15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım.' dedirten bu olayın detayını Survivor Panorama yorumcusu Gökhan Özdemir ağzından kaçırdı.

Survivor Mert’in sevgilisini o isim canlı yayında ağzından kaçırdı Sude asıl şimdi kahrolacak ’4-5 aydır ilişkisi olduğunu...’ 2022 All-Star...

SUDE VE MERT AŞK YAŞIYOR MU?

Tüm bunlar yaşanırken Mert ve Sude'nin tatil fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Survivor Mert’in sevgilisini o isim canlı yayında ağzından kaçırdı Sude asıl şimdi kahrolacak ’4-5 aydır ilişkisi olduğunu...’ 2022 All-Star...

Çeşme'de plaj fotoğrafları ortaya çıkan Sude ve Mert'in sevgili oldukları iddia edilmişti.

Survivor Mert’in sevgilisini o isim canlı yayında ağzından kaçırdı Sude asıl şimdi kahrolacak ’4-5 aydır ilişkisi olduğunu...’ 2022 All-Star...

Asıl bomba ise buradan sonra patlıyor.

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