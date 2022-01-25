Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı



PEKCAN'IN AİLESİ VE İLE ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI

Pekcan için bugün Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Pekcan'ın ailesi ve ile çok sayıda seveni katıldı.