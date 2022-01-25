Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

Birçok sinema filmi, tiyatro ve dizide rol alan Mersinli sanatçı Ayberk Pekcan, Mersin'de özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 1970 Mersin doğumlu 51 yaşındaki Pekcan, dün hastanede yaşamını yitirdi.
PEKCAN'IN AİLESİ VE İLE ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI
Pekcan için bugün Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Pekcan'ın ailesi ve ile çok sayıda seveni katıldı.
İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Pekcan, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Pekcan, Tarsus'ta aile mezarlığında toprağa verildi.