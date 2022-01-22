Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.01.2022 18:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2022 19:00
    ABONE OL

    Gönül Dağı'na yepyeni bir karakter eklendi! Farklı aurasıyla adeta seyircinin yüreğine işleyecek

    TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu ay iki yeni transfere imza attı. İkinci sezonunda kadrosuna bu sezon pek çok önemli ismi dahil eden Gönül Dağı yine dikkat çekecek bir transfer yaptı. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı. Birçok reklam filminde rol alan Oya İloğulları'nın dizide Elvan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği diziye geçen hafta Ramazan ve Asuman damgasını vurmuştu. Oya İloğulları'nın bu hafta yayınlanacak olan 48. bölümde diziye katılacağı öğrenilirken Asuman ve Ramazan'ın maceraları herkesi şok edecek.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’na yepyeni bir karakter eklendi!

    Gönül Dağı'na yepyeni bir karakter eklendi! Farklı aurasıyla adeta seyircinin yüreğine işleyecek. Gönül Dağı bu sezon transfer üstüne transfer yapıyor. İkinci sezonuyla ekranlarda yerini alan diziye bu kez genç bir yetenek katılıyor. Son olarak usta oyuncu Cem Kurtoğlu'nu Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı. Birçok reklam filminde rol alan Oya İloğulları'nın dizide Elvan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Genç oyuncu Oya İloğulları bu haftaki bölümde diziye katılacak. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı geçen hafta 46. bölümüyle heyecanın dozunu artırdı. Sevilen dizi bu akşam 48. bölümüyle yine samimi sahneleriyle içleri ısıtacak.

    GÖNÜL DAĞI'NA GENÇ YETENEK GELİYOR

    Kadrosuna bu sezon pek çok önemli ismi dahil eden Gönül Dağı yine dikkat çekecek bir transfere imza attı. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu'nu Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı.

    Birçok reklam filminde rol alan Oya İloğulları'nın dizide Elvan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Genç oyuncu Oya İloğulları 48. bölümde diziye katılacak.

        CEM KURTOĞLU DA KATILMIŞTI

        Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle diziye katıldı. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirdi.

        BU SEZON KADROYA KATILAN YA DA KONUK OLAN OYUNCULAR

        Oya İloğulları
        İzzet Altınmeşe
        Buse Orcan
        Halil İbrahim Kalaycıoğlu
        Cemil Şahin

        Ufkum Kalaoğlu
        Burak Haktanır
        Serkan Kuru

            Sevilay Gültekin
            Cem Kurtoğlu

            Münir'in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi? İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar.

            Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir. Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Fenerbahçe Sivas’ta takıldı!
            Haberler Magazin Gönül Dağı'na yepyeni bir karakter eklendi! Farklı aurasıyla adeta seyircinin yüreğine işleyecek
                SON DAKİKA