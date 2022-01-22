Gönül Dağı'na yepyeni bir karakter eklendi! Farklı aurasıyla adeta seyircinin yüreğine işleyecek. Gönül Dağı bu sezon transfer üstüne transfer yapıyor. İkinci sezonuyla ekranlarda yerini alan diziye bu kez genç bir yetenek katılıyor. Son olarak usta oyuncu Cem Kurtoğlu'nu Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı. Birçok reklam filminde rol alan Oya İloğulları'nın dizide Elvan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Genç oyuncu Oya İloğulları bu haftaki bölümde diziye katılacak. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı geçen hafta 46. bölümüyle heyecanın dozunu artırdı. Sevilen dizi bu akşam 48. bölümüyle yine samimi sahneleriyle içleri ısıtacak.