Survivor Berna'nın yüzü gözü komple estetik! 2022 All-Star'da herkesle kavga eden Berna Keklikler'in eski hali akıllara zarar

Survivor Berna'nın eski hali akıl alır gibi değil 'çirkin değilsiniz sadece fakirsiniz' All-star Berna Keklikler yüzü gözü estetik... Survivor başlar başlamaz adından en çok söz ettiren isimlerden biri Berna Keklikler oldu. 2022 All-Star'a 3 kavgayla başlayan Berna Keklikler, kavgacı performansına devam ediyo ve edecek gibi de görünüyor. Daha önce yine bir TV 8 yarışması olan Göz6'ya katılan şampiyon olan Berna Keklikler sosyal medyada da adından bolca söz ettiren bir isim.
Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor yeni sezonda Berna Keklikler yer alıyor. Parkurda rekabetin giderek kızışmasıyla ünlüler ve gönüllüler kapışacak. Survivor'ın yeni sezonunda yarışanisimlerden biri de geçtiğimiz sezonlarda adından çokça söz ettiren Berna Keklikler.
Berna Keklikler, daha önce 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.