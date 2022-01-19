Survivor Berna'nın yüzü gözü komple estetik! 2022 All-Star'da herkesle kavga eden Berna Keklikler'in eski hali akıllara zarar

Survivor Berna'nın eski hali akıl alır gibi değil 'çirkin değilsiniz sadece fakirsiniz' All-star Berna Keklikler yüzü gözü estetik... Survivor başlar başlamaz adından en çok söz ettiren isimlerden biri Berna Keklikler oldu. 2022 All-Star'a 3 kavgayla başlayan Berna Keklikler, kavgacı performansına devam ediyo ve edecek gibi de görünüyor. Daha önce yine bir TV 8 yarışması olan Göz6'ya katılan şampiyon olan Berna Keklikler sosyal medyada da adından bolca söz ettiren bir isim.