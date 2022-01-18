Survivor Berna'nın sevgilisiyle yatak videosu olay eniştenin 35 milyon takipçisi var! 2022'deki Keklikler nerede bu Keklikler nerede
Survivor 2022 bomba gibi başladı... Bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da son yılların en iyi yarışmacıları ve şampiyonları bir arada. Henüz ilk bölümlerden gerilim had safhaya çıktı. Bu gerilimlerin çoğunda da Berna Keklikler'in imzası vardı. Yine TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında şampiyon olarak şöhrete kavuşan Berna Keklikler ilk bölümden 3 vukuata imza attı. Sonrasında da kavgalarına devam etti ve edeceğe benziyor. Survivor'ın kavgacı kadını Berna Keklikler hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Berna'nın sevgilisi kendisinden de ünlü, TikTok'ta tam 35 milyon takipçisi var.
Survivor başlar başlamaz adından en çok söz ettiren isimlerden biri Berna Keklikler oldu. 2022 All-Star'a 3 kavgayla başlayan Berna Keklikler, kavgacı performansına devam ediyo ve edecek gibi de görünüyor. Daha önce yine bir TV 8 yarışması olan Göz6'ya katılan şampiyon olan Berna Keklikler sosyal medyada da adından bolca söz ettiren bir isim.
Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor yeni sezonda Berna Keklikler yer alıyor. Parkurda rekabetin giderek kızışmasıyla ünlüler ve gönüllüler kapışacak. Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak isimlerden biri de geçtiğimiz sezonlarda adından çokça söz ettiren Berna Keklikler olacak.
2017 yılında katıldığı Göz6 yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler, sosyal medya hesabında sevgilisiyle yayınladığı pozlarla gündeme bomba gibi düştü.
Survivor Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğdu. Üç kardeştir, bir kız bir de erkek kardeşi vardır. Güzel oyuncu ve model Berrin Keklikler kardeşidir. Anne ve babası Almanya'da yaşamaktadır.