Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman iki haftalık aranın ardından muhteşem bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Göktuğ'un kılıç darbesi aldığı görülüyor. Bu nedenle Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü, diziden çıktı mı? Burak Çelik diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLDÜ MÜ?
3 sezondur Burak Çelik'in başarılı bir şekilde canlandırdığı Göktuğ karakterinin diziye veda edip etmeyeceği bu hafta yayınlanacak bölümde belli olacak.
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLACAK
Kuruluş Osman muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak. Çok konuşulacak sürpriz gelişmelerle dolu 78'inci bölümden ilk fragman şok edici sahneleri ile unutulmaz bir bölümden ilk görüntülere yer verdi. Esir düşen Osman Bey ölüm kalım savaşı veriyor.
19 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde, Osman Bey ve alpleri Vezir Alemşah'a esir düşerken, Moğol komutanı Geyhatu intikam için bölgeye dönüyor, Gündüz Bey ise beyliğini sağlama almak istiyor.