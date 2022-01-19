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    • Magazin
    • 19.01.2022 17:36
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    • 19.01.2022 17:51
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    Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü, diziden çıktı mı? Burak Çelik diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 78. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu hafta yayınlanan 2. fragmanında Geyhatu'nun Osman Bey'in sadık alplerinden olan Göktuğ'u bir kılıç darbesi vurduğu görüldü. Yaşanan bu gelişme akıllara "Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü, diziden çıktı mı?" sorullarını getirdi. Peki, Burak Çelik diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte diziye dair merak edilen tüm her şey...

    Kuruluş Osman’da Göktuğ ölecek mi?

    Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman iki haftalık aranın ardından muhteşem bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Göktuğ'un kılıç darbesi aldığı görülüyor. Bu nedenle Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü, diziden çıktı mı? Burak Çelik diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte merak edilenler...

    KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLDÜ MÜ?

    3 sezondur Burak Çelik'in başarılı bir şekilde canlandırdığı Göktuğ karakterinin diziye veda edip etmeyeceği bu hafta yayınlanacak bölümde belli olacak.

    DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLACAK

    Kuruluş Osman muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak. Çok konuşulacak sürpriz gelişmelerle dolu 78'inci bölümden ilk fragman şok edici sahneleri ile unutulmaz bir bölümden ilk görüntülere yer verdi. Esir düşen Osman Bey ölüm kalım savaşı veriyor.

    19 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde, Osman Bey ve alpleri Vezir Alemşah'a esir düşerken, Moğol komutanı Geyhatu intikam için bölgeye dönüyor, Gündüz Bey ise beyliğini sağlama almak istiyor.

        78.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

        Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü, diziden çıktı mı? Burak Çelik diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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