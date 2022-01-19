Bella Hadid kolları sıvadı mutfağa girdi sarma sardı! Koca bir tencere yaprak sarması yaptı 'kenarları geç kıvırıyorsun Bellacım' ... 25 yaşındaki Filistin asıllı Amerikan model Bella Hadid, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Bella Hadid, mutfaktaki hünerlerini milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Genç manken bir tencere sarma yaparak gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadid'in sarmalarının "çok kalın" olduğunu iddia ederken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler de çoğunluktaydı.
Filistin asıllı olan ve zaman zaman Orta Doğu mutfağıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Bella Hadid dün gece milyonlarca takipçisine sürpriz yaptı.
Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.