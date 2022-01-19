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    • Magazin
    • 19.01.2022 11:33
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    • 19.01.2022 11:33
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    Bella Hadid kolları sıvadı mutfağa girdi sarma sardı! Koca bir tencere yaprak sarması yaptı 'kenarları geç kıvırıyorsun Bellacım'

    Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde sürekli ağlayarak fotoğraf paylaşan ve ruhsal durumu hakkında şüphe içerisinde bırakan Bella Hadid bu kez bambaşka bir paylaşımla olay oldu. Bella Hadid'in yaprak sarması yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Bella Hadid'in bu paylaşımı tabi yorumsuz kalmadı. İşte detaylar...

    Bella Hadid kolları sıvadı mutfağa girdi sarma sardı!

    Bella Hadid kolları sıvadı mutfağa girdi sarma sardı! Koca bir tencere yaprak sarması yaptı 'kenarları geç kıvırıyorsun Bellacım' ... 25 yaşındaki Filistin asıllı Amerikan model Bella Hadid, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Bella Hadid, mutfaktaki hünerlerini milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Genç manken bir tencere sarma yaparak gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadid'in sarmalarının "çok kalın" olduğunu iddia ederken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler de çoğunluktaydı.

    Filistin asıllı olan ve zaman zaman Orta Doğu mutfağıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Bella Hadid dün gece milyonlarca takipçisine sürpriz yaptı.

    Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.

        24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid'in videoları sosyal medyada gündem konusu oldu.

        Hadid'in paylaşamı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yorumlar da gecikmedi.

        Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadid'in sarmalarının "çok kalın" olduğunu iddia ederken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler de çoğunluktaydı. Hadid hakkında sosyal medyada "Kenarları geç kıvırıyosun Bella'cım.. Ona dikkat", "Tırnaklar tertemiz bu arada" yorumları yapıldı.

            İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddet ve zulüm ile ilgili de sık sık paylaşımlarda bulunan Hadid'in sarmaları yapması büyük beğeni topladı.

            "GIGI'NİN İSMİ NUR, BELLA'NIN İSMİ DE HAYRİYE"

            Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, Türkiye'ye gelmişti.

            Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, "Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye, biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi oğlunun adını da Khai koydu. Hayriye'nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var." demişti.
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