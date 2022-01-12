Alexandra Masis bağımlı çıktı Amatem'e yatacak! "Madde bağımlısı olan anneye velayet verilemez"



TESTTEN 45 GÜN KAÇTI

Oğlunun velayetinin rapora rağmen hâlâ eski eşinde olduğunu söyleyen Susamcıoğlu şöyle konuştu: "Eski eşimin oğlumun yüzüne esrar üflediğini savcılığa ilettim. Kenevir bitkileri önünde ve uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğraflarıyla iddiamı kanıtladım. Alexandra vücudundan uyuşturucuyu atmak için 45 gün kaçtı. Ancak devlet hastanesinde düzenlenen raporda uyuşturucu bağımlısı çıktı. Yasalar madde kullanan anneden velayetin alınabileceğini söylüyor, peki neden Masis ailesi için uygulanmıyor? Oğlumun başına bir şey gelse hesabını kim verecek?"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN