Alexandra Masis bağımlı çıktı Amatem'e yatacak! "Madde bağımlısı olan anneye velayet verilemez"

Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis ile eski damadı Şafak Susamcıoğlu arasında sular durulmuyor. Masis'in 4 yaşındaki oğluna şarap içirdiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.
Susamcıoğlu, eski eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden şikayetçi olmuştu ancak Alexandra'nın İngilizce 'wine' (şarap) diyerek 4 yaşındaki oğluna içirdiği videoyu inceleyen savcılık, içirilenin alkol olmadığını, renkli bir sıvı olduğunu belirterek takipsizlik kararı vermişti.
Karara itiraz eden Susamcıoğlu'nun eski eşinin uyuşturucu kullandığına yönelik şikayeti üzerine Beykoz Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde rapor düzenlendi. Rapora göre Alexandra hakkında 'madde kullanım bozukluğu remisyonda' teşhisi konuldu.