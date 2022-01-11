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    • Magazin
    • 12.01.2022 01:46
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    • 12.01.2022 01:46
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    Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade’den kötü haber! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı hayranlarını endişelendirdi

    Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora ile paylaştığı Kalp Yarası dizisinde Bahar karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade’den kötü haber geldi. Gökhan Alkan ile evlilik hazırlığı yapan ünlü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

    Nesrin Cavadzade’den kötü haber!

    Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi yeni yıl nedeniyle ekranlara ara verdi.

    Son olarak 27 Aralık Pazartesi akşamı seyirciyle buluşan Üç Kuruş'un setinde koronavirüs krizi yaşanmaya başladı.

    İlk olarak Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüse yakalandığını belirtilmişti. Daha sonra ise Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.

        Diziden bir kötü haber daha geldi. Bu kez Nesrin Cavadzade'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

        Oyuncudan gelen kötü haber, hayranlarını korkuttu. Birçok Cavadzade hayranı, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yayınladı.

        Öte yandan ünlü oyuncudan sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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        Haberler Magazin Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade’den kötü haber! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı hayranlarını endişelendirdi
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