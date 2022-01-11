Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade’den kötü haber! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı hayranlarını endişelendirdi

İlk olarak Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüse yakalandığını belirtilmişti. Daha sonra ise Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.