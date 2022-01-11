Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade’den kötü haber! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı hayranlarını endişelendirdi

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi yeni yıl nedeniyle ekranlara ara verdi.
Son olarak 27 Aralık Pazartesi akşamı seyirciyle buluşan Üç Kuruş'un setinde koronavirüs krizi yaşanmaya başladı.
İlk olarak Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüse yakalandığını belirtilmişti. Daha sonra ise Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.