Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı: İpliğini pazara döktü canını alacak! Tez postuna geri dönesin beyim!

Osman Bey'in Vezir Alemşah'ı köşe sıkıştırdığı Kuruluş Osman'ın son bölümünde Kayılar uç bölgesindeki düzeni korumaya çalışırken yeni gelişmeler ardı sıra yaşandı. Osman Bey'in düşmanlarıyla mücadele ettiği Kuruluş Osman 77. bölümünde yaşanan gelişmeler seyirciler tarafından heyecanla takip edildi. Son bölümde Vezir Alemşah, Osman Bey'in alplerini kurtarması üzerine küplere binerken, hıncını Şeyh Edebalı'dan çıkarmak isteyerek onu hapse attırdı. Nikola'dan intikam almak isteyen Kosses, Mari ve Turgut Bey'in evlenmesine müsade ederken, düğün toyunun Harmankaya'da kurulmasına karar verildi. İzleyiciler şimdi heyecanla Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanına odaklandı.

KURULUŞ OSMAN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Kuruluş Osman 77. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,39 izlenme oranı ve %26,18 izlenme payı, AB'de %8,50 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı 20+ABC1'de %11,30 izlenme oranı ve %24,45 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.