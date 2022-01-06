Aslı Hatemi gittiği mağazada su sanıp çamaşır suyu içerek ölümden dönmüştü! Kan donduran olayla ilgili ilk kez konuştu: 'Midemde yanık...'

Aslı Hatemi gittiği mağazada su diye çamaşır suyu içerek ölümden dönmüştü... Ünlülerin avukatı Aslı Hatemi, kan donduran olayla ilgili ilk kez konuştu.
Ünlü manken Demet Şener'in avukatı olarak ünlenen sosyetik avukat Aslı Hatemi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda gittiği bir mağazada su yerine çamaşır suyu içen Hatemi,sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"MİDEMDE YANIK OLUŞTU"
Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olan Hatemi, "Evet doğru. Tedavim sürüyor."