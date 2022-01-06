Aslı Hatemi gittiği mağazada su sanıp çamaşır suyu içerek ölümden dönmüştü! Kan donduran olayla ilgili ilk kez konuştu: 'Midemde yanık...'

"MİDEMDE YANIK OLUŞTU"

Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olan Hatemi, "Evet doğru. Tedavim sürüyor."