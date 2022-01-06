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    • Magazin
    • 06.01.2022 11:39
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    • 06.01.2022 11:56
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    Aslı Hatemi gittiği mağazada su sanıp çamaşır suyu içerek ölümden dönmüştü! Kan donduran olayla ilgili ilk kez konuştu: 'Midemde yanık...'

    Aslı Hatemi gittiği mağazada su sanıp çamaşır suyu içerek ölümden dönmüştü... Ünlülerin avukatı Aslı Hatemi, kan donduran olayla ilgili ilk kez konuştu. "Hala tedavim görüyorum. Sabah saatlerinde yine hastanedeydim." diyen sosyetik avukat Aslı Hatemi, yaşanan talihsiz olayın ardından bakın neler söyledi...

    Aslı Hatemi gittiği mağazada su diye çamaşır suyu içerek ölümden dönmüştü... Ünlülerin avukatı Aslı Hatemi, kan donduran olayla ilgili ilk kez konuştu.

    Ünlü manken Demet Şener'in avukatı olarak ünlenen sosyetik avukat Aslı Hatemi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda gittiği bir mağazada su yerine çamaşır suyu içen Hatemi,sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    "MİDEMDE YANIK OLUŞTU"

    Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olan Hatemi, "Evet doğru. Tedavim sürüyor."

        "Sabah saatlerinde yine hastanedeydim. Midemde yanık oluştu o yüzden tedavim devam ediyor. Gittiğim bir ünlü mağazada su istedim ve kapalı şişede su geldi içtim gözlerimi hastanede açtım. Meğerse içtim su değilmiş" dedi.


        "BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLEDİLER"

        Mağazaya dava açıp açmayacağıyla ilgili de konuşan ünlü isim, "Mağaza yetkilileri binlerce kez özür diledi. Tamamen orada çalışan arkadaşların hatasıydı. Önce kendimdeki zararı bir tespit ettikten sonra dava açıp açmayacağıma karar vereceğim" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Magazin Aslı Hatemi gittiği mağazada su sanıp çamaşır suyu içerek ölümden dönmüştü! Kan donduran olayla ilgili ilk kez konuştu: 'Midemde yanık...'
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