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    • Magazin
    • 02.12.2021 15:06
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    • 02.12.2021 15:20
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    Ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi ölümden döndü! Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı...

    Ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi ölümden döndü! Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıkınca fenalaşan ünlü avukat apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'ni midesi yıkandı ve endoskopi çekildi. Yaşadığı olay sonrası konuşan Aslı Hatemi, "Bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin." dedi.

    Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı... Ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi ölümden döndü! Bu zamana kadar ünlü isimlerin avukatlığını yaparak tanınan Aslı Hatemi, geçtiğimiz günlerde alışveriş yapmak için gittiği mağazada korkunç bir olay yaşadı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen Hatemi, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti. İçtikten sonra fenalaşan ünlü avukat apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'ni midesi yıkandı ve endoskopi çekildi.

    "ÖLÜMDEN DÖNDÜM, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

    Posta'nın haberine göre Aslı Hatemi, "Bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin" şeklinde konuştu.

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    Haberler Magazin Ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi ölümden döndü! Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı...
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