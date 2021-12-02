Ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi ölümden döndü! Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı...

Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı... Ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi ölümden döndü! Bu zamana kadar ünlü isimlerin avukatlığını yaparak tanınan Aslı Hatemi, geçtiğimiz günlerde alışveriş yapmak için gittiği mağazada korkunç bir olay yaşadı.