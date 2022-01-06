Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.01.2022 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2022 10:35
    ABONE OL

    Pusatın ruhu soğuktur bilesin! Destan 7. bölüm fragmanı: İsyan için yeltenince kellesinden olacak

    Geçen yılın sonlarına damgasını vurmayı başaran tarihi dizi Destan, heyecanın zirveye çıktığı bölümlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Adından söz ettirmeye devam eden dizinin son bölümde Alpagu Han'ın yaralı olduğundan faydalanarak Gök Hanlığı tahtına oturmak isteyen Balamir, nişan toyunda yaptığı atılım ile Alpagu Han'ı zora düşürmeyi istedi. Balamir ise "Dışarıda boy beyleri ayakta. Halk tetikte. Ya şimdi çık konuş, kurultayı ilan et. Ya da ben gidip ilan edeyim" diyerek rest çekince Alpagu Han kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Böylece Balamir beklemediği bir zafer elde etmiş oldu. Bir hafta ara verilmesinin ardından Destan 7. bölüm fragmanı bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Destan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    M.S 8. yüzyıl Orta Asya Türk tarihini aktaran Destan dizisinin son bölümünde bomba olaylar yaşandı. Kaçırılma olayını bütün detayları ile planlamak isteyen Batuga, gizlice buluştuğu Akkız'a annesinin mücevherlerinin varolduğu kıymetli taşlarla dolu bir sandığı armağan etti. Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tünelin kazılması sağladı. Akkız'a yaptığı sürpriz ise çok konuşuldu. Batuga'nın çabaları vasıtasıyla Alpagu Han'ın ilgisini çekmeyi başaran Akkız, Balamir'in hamlesiyle tekrar şüpheli hale düşse de kurtulmayı bildi. Destan 7. bölüm fragmanı için heyecan doruklara ulaştı. Ancak herkesin merakla beklediği Destan 7. bölüm fragmanı ise henüz aktarılmadı.

    BALAMİR TAHTA OTURMAK İSTEDİĞİNİ İLAN ETTİ

    Alpagu Han'ın yaralı olmasından faydalanarak Gök Hanlığı tahtına oturmak isteyen Balamir, nişan toyunda yaptığı hamle ile Alpagu Han'ı zor duruma düşürmeyi planladı.

    Gök Saray'ın bahçesine asılı olan kişinin gerçek suikastçı olmadığını açıklayan Balamir, ardından taht odasında ağabeyi Alpagu Han'la yüzleşti. Alpagu Han "Sen bana ihanet ettin" diyerek kardeşini suçlarken, Balamir "Nasıl ihanet ettim? Yasavulun Saltuk gibi yanlış suçluyu getirerek mi? Yoksa oğulların gibi suçluları yakalamayı beceremeyerek mi? Ya da ağabeyim gibi kandaşından kuşkulanarak mı? Nasıl ihanet ettim?" Alpagu Han bu sözlere "O çocuğu bütün beylerimin önünde konuşturarak! Yanlış suçluyu direğe astığımızı tüm budunuma duyurarak!" cevabını verdi.

    Balamir "Kusura bakma ağabey, duyurmak zorundaydım. Kurultay kimi kağan seçtiğini ve yakında kimi seçeceğini bilmeli. Zaten kurultayda söz hakkı olan bütün boy beyleri burada. Kırkıncı gün Gök kurultayı toplana, yeni kağan seçile!" diyerek kurultay talebini yineledi.

    Alpagu Han "Gök Tengri kutunu bana verdi! Kurultay da beni kağan seçti" diyerek itiraz etmeye kalksa da Balamir "Gök Tengri kutunu geri alırsa kurultay yeni kağan seçmez mi? Töremizde yok mu? Gök Tengri kutunu geri aldığı hanı korumaz! Sana da öyle yapmadı mı? Bir çapulcunun seni vurmasına izin verdi, korumadı! Haftalar oldu iyileşmedin, hala korumaz! Şimdi de yanlış suçluyu oraya asmanı sağladı, buduna rezil oldun" diyerek üste çıktı.

    Balamir "Dışarıda boy beyleri ayakta. Halk tetikte. Ya şimdi çık konuş, kurultayı ilan et. Ya da ben gidip ilan edeyim" diyerek rest çekince Alpagu Han kabul etmek zorunda kaldı. Böylece Balamir beklemediği bir zafer elde etmiş oldu.

        AKKIZ VE BATUGA'NIN DUYGUSAL VEDASI

        Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tünelin kazılması sağladı ve Akkız'a sürpriz yaptı. Kaçış operasyonunu tüm detayları ile planlamak isteyen Batuga, gizlice buluştuğu Akkız'a annesinin mücevherlerinin bulunduğu değerli taşlarla dolu bir sandığı hediye etti ve "Anamın mücevherleri. Dağlı kızları tünellerden çıkar, gidin burdan. Ben de mahzendeki çocuğu salayım" dedi.

        Akkız "Ben bir yere gitmiyorum" diyerek rest çekerken, "Bak tüneli açtık, ilk fırsatta kaçıp Çolpan Han'la buluşacağım. Tılsım Bikemi tuzağa düşüren albızı bulcam. Gerçek ortaya çıkınca sen de babanın önüne çıkacaksın, benim aklım var diyeceksin, hakkın olanı alacaksın" dedi. Batuga'nın cevabı ise "Sen de taht törenimi asıldığın kazıktan izlersin" oldu: "Balamir'i duymadın mı kurultay toplamaya kalktı! Yağma toyu beyleri bir zaman oyalayacak, çift başlı kurdun asıl pençesi bulunmazsa o kurultay eninde sonunda toplanacak, babam tahtı kaybedecek! O yüzden Gök Hanı var gücüyle senin peşine düşecek! O çocuğu er ya da geç konuşturacak! Seni de o direğe asacak!"

        Batuga, "Çolpan Han'ı bul, obanızı toplayın göç edin! Babam sizi yakalayamazsa kan dökemez" deyince Akkız, "Dağ obası bir kere daha sürülmeyecek! Bir kere daha kardeş kanı dökülmeyecek! Ben gerçeği bulacağım, Gök'le Dağın oğlu çift başlı kurt olacak! Gök'le Dağ'ı bir edecek ve Bozkır'a dirlik gelecek" diye yanıt verdi.

            Batuga ise kararını çoktan vermişti. Batuga "Sana ilk ve son buyruğumdur Akkız. Dostlarını al, hanını bul, göçün gidin buralardan. Bir daha bu saraya ayak basmayasın! Gökleri de öcünü de beni de unutasın" deyince Akkız istemeyerek de olsa "Buyruğun başım üstünedir Teginim" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            KAD-SİS Bursa’da!
            Haberler Magazin Pusatın ruhu soğuktur bilesin! Destan 7. bölüm fragmanı: İsyan için yeltenince kellesinden olacak
                SON DAKİKA