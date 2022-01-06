Yılbe Tilbe'yi kadın hayranı sokak ortasında... Öpücük krizi tabana kuvvet kaçırdı! Bir anda dudağını yapıştırınca... Öpücük krizi tabana kuvvet kaçırdı! Bir anda dudağını yapıştırınca... Gerek müziğiyle, gerekse yaptığı açıklamalarla gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri olan Yıldız Tilbe, her dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren ve sağlığı konusunda endişelendiren Yıldız Tilbe önceki gün Nişantaşın'daydı. Nişantaşı sokaklarında alışveriş yapan Yıldız Tilbe hayranlarının hışımına uğradı.