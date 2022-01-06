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    • Magazin
    • 06.01.2022 12:30
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    • 06.01.2022 12:46
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    Yılbe Tilbe'yi kadın hayranı sokak ortasında... Öpücük krizi tabana kuvvet kaçırdı! Bir anda dudağını yapıştırınca...

    Türkiye'nin arabesk pop kraliçesi Yıldız Tilbe, yaptığı açıklamalar, tarzı, tavrıyla kalpleri fetheden bir isim. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı ne dese, ne yapsa kabul görüyor. Türkiye'nin sevilen yüzü önceki gün Nişantaşın'daydı. Nişantaşı'nda mağaza mağaza alışveriş yapan Yıldız Tilbe, bir kozmetik mağazından çıkarken görüntülendi. Bu sırada da hayranlarının akınına uğradı. Ancak o sırada öyle bir şey oldu ki gören duyan şaştı kaldı.

    Yılbe Tilbe’yi sokak ortasında öpmeye kalkıştı tabana kuvvet kaçtı!

    Yılbe Tilbe'yi kadın hayranı sokak ortasında... Öpücük krizi tabana kuvvet kaçırdı! Bir anda dudağını yapıştırınca... Öpücük krizi tabana kuvvet kaçırdı! Bir anda dudağını yapıştırınca... Gerek müziğiyle, gerekse yaptığı açıklamalarla gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri olan Yıldız Tilbe, her dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren ve sağlığı konusunda endişelendiren Yıldız Tilbe önceki gün Nişantaşın'daydı. Nişantaşı sokaklarında alışveriş yapan Yıldız Tilbe hayranlarının hışımına uğradı.

    Gerek müziğiyle, gerekse yaptığı açıklamalarla gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri olan Yıldız Tilbe'nin yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gittiği ve sonrasında da operasyon geçirmişti.

    Yıldız Tilbe'ye sokak ortasında taciz! Ünlü şarkıcının kaçış anları kamerada

    Yıldız Tilbe'nin kadınsal bir rahatsızlık dolayısıyla, Ulus'ta özel bir hastanede operasyon geçirmişti.

        Kendisini toparlayan Tilbe önceki gün soluğu Nişantaşı'nda aldı.

        Tilbe, önceki gün Nişantaşı sokaklarında alışveriş turuna çıktı.

        Mağazaları gezerek kendini bir şeyler bakan Tilbe, kozmetik ürünleri satan bir mağazadan alışveriş yaparken görüntülendi.

            Yayına gelen hayranlarını kırmayan ve fotoğraf çektiren Yıldız Tilbe büyük bir şok yaşadı. Bir Tilbe hayranı onu öpmek isteyince ortalık karıştı.

            Koronavirüs nedeniyle öpülmek istenmeyen Tilbe bir anda oradan kaçınca sosyal medyada olay oldu.
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            Haberler Magazin Yılbe Tilbe'yi kadın hayranı sokak ortasında... Öpücük krizi tabana kuvvet kaçırdı! Bir anda dudağını yapıştırınca...
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