Kuryeyi rehin alan İpek Hattat'a bir şok daha: Yiyorsa karşıma çık, dolandırıcı





Mahkeme cezasında indirim yapılan Hattat'a, 50 gün hakaret ve 20 gün tehdit suçundan verilen adli para cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



'BANA DOLANDIRICI DEDİ'

Sabah'ta yer alan habere göre, yargılamada patron Halil Cömert, şu ifadeleri kullandı: "Tabletin tamiri yapıldı. Sağlam bir şekilde şoföre teslim ettik. Bir gün sonra tablet bozuldu diye arandık. Ben de getirildiği takdirde tamirin yapılacağını söyledim, 'Hayır siz gelip alacaksınız' dedi. Toplantıdaydım, elemanım aradı beni, 'Abi burada sorun' var dedi.