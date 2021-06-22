Tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle evinde bir kuryeyi saatlerce alıkoyduğu iddia edilen Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, sevgilisi Hüseyin Sami Yüzer ve şoförleri Veysel Güven'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Müşteki Renas Demirbaş ise duruşmada hazır bulundu.

1 YIL 9 AY HAPİS

Sanık avukatlarının son savunmalarını yaptığı duruşmada İpek Hattat'ın avukatı Serdar Öktem, "Rahat rahat dışarı çıkabilirdi" dedi. Mahkeme Yüzer ve Güven'in beraatine karar verdi.

İpek Hattat ise, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ve bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Hattat için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.