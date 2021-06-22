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    Kuryeyi rehin alan 'a 1 yıl 9 aylık ceza!

    Tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle evinde bir kuryeyi saatlerce alıkoyduğu iddia edilen Yönetim Kurulu Üyesi , sevgilisi ve şoförleri 'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı

    İpek Hattat'a kurye cezası

    Tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle evinde bir kuryeyi saatlerce alıkoyduğu iddia edilen Yönetim Kurulu Üyesi , sevgilisi ve şoförleri 'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Müşteki ise duruşmada hazır bulundu.

    1 YIL 9 AY HAPİS
    Sanık avukatlarının son savunmalarını yaptığı duruşmada İpek Hattat'ın avukatı , "Rahat rahat dışarı çıkabilirdi" dedi. Mahkeme Yüzer ve Güven'in beraatine karar verdi.

    İpek Hattat ise, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ve bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Hattat için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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