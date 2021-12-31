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    • Magazin
    • 31.12.2021 22:10
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    • 31.12.2021 22:19
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    Aleyna Tilki’den bomba itiraf! ‘Bana DM’den yürüdü’ dedi o şarkıcı bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu sosyal medya ayağa kalktı

    Aleyna Tilki’den bomba itiraf! Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Enes Batur’un programına konuk olan Aleyna Tilki, “Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?” verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi. Los Angeles'ta kaldığı bir otelde ünlü şarkıcının kendisine yürüdüğünü dile getiren Tilki’nin açıklaması sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorumda bulunarak Tilki’ye inanmadıklarını dile getirdi. İşte Aleyna Tilki’nin kendisine mesaj attığını iddia ettiği o isim ve gelen tepkiler...

    Aleyna Tilki’den bomba itiraf!

    Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak saplantılı hayranıyla gündeme gelmişti. Tilki, evine girmeye çalışan hayranından şikayetçi olmuştu.

    Genç şarkıcı şimdi ise Ener Batur'un programında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu.

    Tilki, Enes Batur'un kendisine yönelttiği "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.

    Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Tilki, yabancı ünlülerden örnek vermek isteyerek Los Angeles'ta bir otel lobisinde Justin Bieber'ın kendisine yürüdüğünü iddia etti.

        İlk başta Bieber'ın tanımadığını söyleyen Tilki, kalktıktan sonra iki kızın onunla fotoğraf çektirmek istediğini görünce olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını barmenden aldığını açıkladı.

        SOSYAL MEDYA FENA Tİ'YE ALDI!
        Aleyna Tilki'nin açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla Tilki'yi ti'ye aldı.

        Tilki için "Hangi alemde yaşıyor bu", "Justin Bieber'in bundan haberi var mı", "Trump da Banu Alkan'a yürümüştü çok mantıklı", "Aleyna: Sonra bir uyandım sabah olmuş", "Çocukları pistten alalım lütfen", "İnanmış numarası yapın sevinsin", "Birileri yürüyor ama yürüyenlerin haberi yok" gibi birçok yorum yapıldı.

            NE OLMUŞTU?
            Dün akşam konser veren Aleyna Tilki, sahnede sevilen şarkılarını seslendirirken saplantılı hayranı da evine girmeye çalıştı. Büyük bir korku yaşayan şarkıcı, saplantılı hayranından şikayetçi oldu. Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Muhammed Erkam A., İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nda ifade verdi.

            Şüpheli Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
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            Haberler Magazin Aleyna Tilki’den bomba itiraf! ‘Bana DM’den yürüdü’ dedi o şarkıcı bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu sosyal medya ayağa kalktı
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