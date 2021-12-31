Aleyna Tilki’den bomba itiraf! ‘Bana DM’den yürüdü’ dedi o şarkıcı bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu sosyal medya ayağa kalktı

Tilki için "Hangi alemde yaşıyor bu", "Justin Bieber'in bundan haberi var mı", "Trump da Banu Alkan'a yürümüştü çok mantıklı", "Aleyna: Sonra bir uyandım sabah olmuş", "Çocukları pistten alalım lütfen", "İnanmış numarası yapın sevinsin", "Birileri yürüyor ama yürüyenlerin haberi yok" gibi birçok yorum yapıldı.