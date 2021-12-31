Aleyna Tilki’den bomba itiraf! ‘Bana DM’den yürüdü’ dedi o şarkıcı bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu sosyal medya ayağa kalktı

Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak saplantılı hayranıyla gündeme gelmişti. Tilki, evine girmeye çalışan hayranından şikayetçi olmuştu.
Genç şarkıcı şimdi ise Ener Batur'un programında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu.
Tilki, Enes Batur'un kendisine yönelttiği "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.
Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Tilki, yabancı ünlülerden örnek vermek isteyerek Los Angeles'ta bir otel lobisinde Justin Bieber'ın kendisine yürüdüğünü iddia etti.