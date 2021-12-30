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    • Magazin
    • 30.12.2021 11:16
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    • 30.12.2021 11:28
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    SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç'e hapis cezası!

    Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç’ün de aralarında bulunduğu dört sanığın polis memurlarına karşı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve sanık avukatları hazır bulundu.

    Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç’e hapis cezası!

    Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Burak Can Övüç, kendilerinin önceki duruşmaya kadar sadece video çektikleri için suçlandıklarını zannettiğini belirterek, "Ben sadece video kaydı aldım. Polislere karşı herhangi bir hakaretim olmadı. Karakola da kendi aracımla gittim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

    Diğer tutuksuz sanıklar ise savunmalarında kimseye karşı suç içeren bir eylemleri olmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti.

    "SUÇU İŞLEDİĞİNİ GÖSTEREN DELİL YOK"
    Mahkemede tutuksuz sanık Burak Can Övüç'ün avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğini gösteren herhangi bir delilin olmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek, sanığın beraatını istedi. Karar öncesi son sözü sorulan tutuksuz sanıklar, beraatlarını talep etti.

        MAHKEME HÜKMÜN AÇIKLANMASINI GERİ BIRAKTI
        Sanık Burak Can Övüç'ü 'görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer üç sanığı da aynı suçtan hapse mahkum etti.

        Sanık Ahmet Bağrıyanık'ı 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ayrıca hapse çarptıran mahkeme, tüm sanıkların cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç'e hapis cezası!
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