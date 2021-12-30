Gizem Tuncer nasıl zayıfladı? Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç kilo verdi? Gizem Tuncer eski hali şaşırttı!

İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu, Mahmut Tuncer'e sahneleri teklif eder. Bunun üzerine Tuncer'i Ankara' ya götürür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretir. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmaktadır. Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

59 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer, evli ve dört çocuk babasıdır. Işıl Tuncer ile olan mutlu evliliklerinden Gizem, Pınar, Umut ve Fırat adında çocukları va