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    • Magazin
    • 30.12.2021 11:40
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    • 30.12.2021 12:04
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    Gizem Tuncer nasıl zayıfladı? Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç kilo verdi? Gizem Tuncer eski hali şaşırttı!

    Magazin gündemini yakından takip edenler Gizem Tuncer nasıl zayıfladı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programına konu olan ünlü ses sanatçısı Mahmut Tuncer’in kızı daha önce verdiği büyük kilolar ile bomba etkisi yaratmıştı ve şimdi yeniden gündem konusu oldu. İzleyiciler kaç kiloyu ne kadar sürede verdiğini merak eder oldu. Peki Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç kilo verdi? Gizem Tuncer eski hali görenleri oldukça şaşırttı, resmen bambaşka biri oldu.

    takvim.com.tr
    Gizem Tuncer nasıl zayıfladı?

    Gizem Tuncer nasıl zayıfladı? Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç kilo verdi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Usta ses sanatçısı Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer eski hali şaşırttı ve magazin gündeminde büyük ses getiren gelişmeyle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İşte hayatına dair bilgiler...

    GİZEM TUNCER NASIL ZAYIFLADI?

    Mahmut Tuncer'in müzisyen kızı Gizem Tuncer şarkı çalışmaları sürecinde 90 kilodan 50'ye düştü. Tuncer nasıl zayıfadığını anlattı. ... Tuncer, "Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip bolca spor yaparak son bir ayda 10 kilo verdim" ifadelerini kullandı.

    GİZEM TUNCER KİMDİR?

    Gizem Tuncer 1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelmiştir, aslen Şanlıurfalıdır. Usta Sanatçı Mahmut Tuncer'in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer'dir.

    Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü kazanarak tamamladı. Lise eğitimi sırasında Erol Sayan'dan nota, usül ve nazariyat dersleri de alan Gizem, aynı zamanda kendisinin de son öğrencisi oldu.

    Üniversitede Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazanan Gizem; Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma şansı yakaladı. İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 sene boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik etti.

        MAHMUT TUNCER KİMDİR?

        Yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses'in programına katılan Mahmut Tuncer'in hayatıyla ilgili bilgileri sizler için derledik. Ünlü türkücü 5 Mayıs, 1961 yılında dünyaya gelmiştir. 59 yaşında olan Tuncer'in yaşını hiç göstermemesi ve sırrını neye borçlu olduğu epey merak konusu. Tuncer aslen Şanlıurfalıdır. Ünlü türkücü mesleğe başlamadan önce futbolla epey ilgilenmiş hatta Urfaspor'da profesyonel olarak top koşturmuştur. Futbolculuğu kadar sesi de çok iyi olan Tuncer karıyerine ses sanatçısı olarak devam etmiştir Ancak ünlü türkücünün hiçbir zaman böyle bir hayali olmamış. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı.

        İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu, Mahmut Tuncer'e sahneleri teklif eder. Bunun üzerine Tuncer'i Ankara' ya götürür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretir. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmaktadır. Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

        59 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer, evli ve dört çocuk babasıdır. Işıl Tuncer ile olan mutlu evliliklerinden Gizem, Pınar, Umut ve Fırat adında çocukları va
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        Haberler Magazin Gizem Tuncer nasıl zayıfladı? Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç kilo verdi? Gizem Tuncer eski hali şaşırttı!
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