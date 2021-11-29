Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç'e hapis cezası şoku

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç'ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polis memurlarına karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılanmalarına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Ahmet Bağrıyanık, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve müşteki polis memurları M.P., S.Y., M.G. ile sanık avukatı hazır bulundu.



"SANIKLAR İLE EKİP ARKADAŞLARIMIZ ARASINDA BOĞUŞMA VARDI''

Duruşmada beyanda bulunan müşteki polis memuru M.G. olay tarihinde takviye ekip olarak olay yerine gittiğini söyleyerek, "Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı. Müdahale ettik, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık küfürler etti. Hep birlikte bize direndiler. Ayrıca 'sizi sürdürürüz, gününüzü göreceksiniz' gibi tehditlerde bulundular" dedi.