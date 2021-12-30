Deha Bilimlier Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? Deha Bilimlier ve eşi Aslı Bilimlier kimdir?

''Bütün sanatçılar evli olmalı'' demişti. Adı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk iddialarına karışan Deha Bilimlier hakkında yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. İkinci sayfada ortaya atılan iddialar sonrasında Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier kimdir? soruları gündeme geldi. İşte yanıtları...
DEHA BİLİMLİER KİMDİR?
Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. 2008 yılında çıkardığı albümle profesyonel müzik kariyerine adım attı. 2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu.
DEHA BİLİMLİER'İN EŞİ ASLI BİLİMLİER KİMDİR?
Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.
Deha Bilimlier geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajında eşinin boşanma avukatı olduğunu söylemişti.
DEHA BİLİMLİER VE GÜLŞAH SARAÇOĞLU YASAK AŞK MI YAŞIYOR?
TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa magazin programında Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu hakkında 'yasak aşk' iddiaları ortaya atıldı. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde üst sıralarda yerini aldı.