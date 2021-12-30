Deha Bilimlier Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? Deha Bilimlier ve eşi Aslı Bilimlier kimdir?

DEHA BİLİMLİER'İN EŞİ ASLI BİLİMLİER KİMDİR?

Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.

Deha Bilimlier geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajında eşinin boşanma avukatı olduğunu söylemişti.

DEHA BİLİMLİER VE GÜLŞAH SARAÇOĞLU YASAK AŞK MI YAŞIYOR?

TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa magazin programında Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu hakkında 'yasak aşk' iddiaları ortaya atıldı. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde üst sıralarda yerini aldı.