Hakan Ural'dan sosyal medyadaki linç çetelerine hodri meydan: Başkan Erdoğan büyük bir lider kimse beni susturamaz!

Hakan Ural, Başkan Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu belirtti. Sabah'a açıklamalarda bulunan Hakan Ural, "Ben Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim ve bunu da açıkça dile getirdiğim için hedef gösteriliyorum. Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz." dedi.

VATANIMI SEVİYORUM

Sosyal medyada sık sık gündem oluyorsunuz, eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ben doğru bildiğimi çekinmeden söyleyen biriyim. Herkesin görüşüne de saygılı biriyim ama sosyal medya öyle bir hale geldi ki, kendi gibi düşünmeyeni düşmanlaştırıyorlar. Müthiş bir kışkırtma ve manipülasyon var. Yeter ki dikkat çekeyim ama nasıl çekersem çekeyim diye düşünüp paylaşım yapanlar var. Bunlar da bana saldırıyor sosyal medyada. Ben 37 yıldır medya sektöründe aktif bir isimim. Benim gibi bu kadar uzun süre sektörde olan ve yorum yapabilecek kişi sayısı çok az. Ekranda söylediğim, yorumladığım her şeyi bilerek söylüyorum. Gerçek dışı hiçbir yorumda da bulunmam zaten.



Sosyal medya kapatılsın diye açıklama da yapmıştınız...

Benim amacım sosyal medyadaki tehlikeye dikkat çekmekti, ki bu konuda muvaffak oldum. Sosyal medya milli güvenlik sorunu haline gelmişti. Batı ülkemizi ayrıştırmak için sosyal medyayı kullanıyor, ben bu konuyu uzun uzun açıklamıştım. Ve acil müdahale edilsin demiştim. Nitekim, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu konuda önemli adımlar atıldı. Bana 'Aman ona karışma, buna karışma' deniyor ama benim bu vatana borcum var. Ülkemi ve vatanımı seviyorum, menfaatlerini de korumakla yükümlüyüm.