Hakan Ural'dan sosyal medyadaki linç çetelerine hodri meydan: Başkan Erdoğan büyük bir lider kimse beni susturamaz!

Ekranların sevilen ismi Hakan Ural, çok özel açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüse yakalanan ve zor günler geçiren, hatta hakkında 'öldü' haberleri yapılan Ural, sosyal medyada çıkan haberlerinin avukatı tarafından incelendiğini, hakkını hukuki olarak aradığını söyledi.
Hakan Ural, Başkan Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu belirtti. Sabah'a açıklamalarda bulunan Hakan Ural, "Ben Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim ve bunu da açıkça dile getirdiğim için hedef gösteriliyorum. Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz." dedi.
VATANIMI SEVİYORUM
Sosyal medyada sık sık gündem oluyorsunuz, eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ben doğru bildiğimi çekinmeden söyleyen biriyim. Herkesin görüşüne de saygılı biriyim ama sosyal medya öyle bir hale geldi ki, kendi gibi düşünmeyeni düşmanlaştırıyorlar. Müthiş bir kışkırtma ve manipülasyon var. Yeter ki dikkat çekeyim ama nasıl çekersem çekeyim diye düşünüp paylaşım yapanlar var. Bunlar da bana saldırıyor sosyal medyada. Ben 37 yıldır medya sektöründe aktif bir isimim. Benim gibi bu kadar uzun süre sektörde olan ve yorum yapabilecek kişi sayısı çok az. Ekranda söylediğim, yorumladığım her şeyi bilerek söylüyorum. Gerçek dışı hiçbir yorumda da bulunmam zaten.
Sosyal medya kapatılsın diye açıklama da yapmıştınız...
Benim amacım sosyal medyadaki tehlikeye dikkat çekmekti, ki bu konuda muvaffak oldum. Sosyal medya milli güvenlik sorunu haline gelmişti. Batı ülkemizi ayrıştırmak için sosyal medyayı kullanıyor, ben bu konuyu uzun uzun açıklamıştım. Ve acil müdahale edilsin demiştim. Nitekim, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu konuda önemli adımlar atıldı. Bana 'Aman ona karışma, buna karışma' deniyor ama benim bu vatana borcum var. Ülkemi ve vatanımı seviyorum, menfaatlerini de korumakla yükümlüyüm.
BATI'NIN OYUNLARI BİTMİYOR
Televizyonda yaptığımın dünyada eşi yok. Bu kadar başarılı bir program olmasına rağmen taklit edilemiyor. Ben tüm samimiyetimle ekranlardayım. O yüzden de açıklamalarım halkta büyük karşılık buluyor. Ülkemizin sorunlarını kavga ederek değil ancak uzlaşarak, birlik olarak çözebiliriz. 54 yaşıma gireceğim, ülkemizin en zor dönemlerini gördüm. Sağ-sol çatışmasını da gaz-yağ kuyruğunu da yaşadım. Batı'nın oyunları bitmiyor ne yazık ki. Bugün ekonomideki manipülasyonları açıkça görülüyor. Doların bu artışına uzman ekonomistler bile net olarak açıklama yapamıyor. Sadece ekonomide değil, her şeyde manipülasyon yapılıyor. Bunu görmemek mümkün değil. Eminim birlik olursak bu günleri de aşacağız.
HER ŞEYİMİ DEVLETIME MİLLETİME BORÇLUYUM
Sanat dünyasında da bu konuda ayrışma yaşanıyor...
Sanat dünyasında çok da donanımlı olup, yaşananlara kanaat getirecek insan sayısı az. Bilgi sahibi olup da kanaat oluşturmak gerekiyor ki siyasete dair açıklama yapılsın. Sanat dünyasında bu eksik. Ben 16 yaşımdan beri bu piyasadayım, elde ettiğim her şeyi devletime, milletime borçluyum. İşte bu borcumdan dolayı ülkemizin geçmişini araştıran, güncel gelişmeleri yakından takip eden biriyim. Edindiğim bilgilerden de kanaat oluşturuyorum, bunları da ekrandan paylaşıyorum. Yaptığım açıklamaların etkileşimi çok yüksek.
ERDOĞAN BÜYÜK BİR LİDER İCRAATLARINI SÖYLEMEYELİM Mİ?
Siyasi duruşunuzdan dolayı da hedef gösterildiğinizi düşünüyor musunuz?
Ben Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim ve bunu da açıkça dile getirdiğim için hedef gösteriliyorum. Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz. Hastanede yatarken, Erdoğan ile fotoğrafımı koyup hakaret edenler oldu. Hastanede canımla mücadele ederken de bu yapılmaz ama yaptılar. Ölmüş anneme kadar küfür ediyorlar. Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor. Çünkü ben halkımın düşüncelerini yansıtıyorum. Beni kıymetli kılan halktır.