Hakan Ural ölümden döndü stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! İşte 'yaşadığıma inanamıyorum' diyen Hakan Ural'ın son hali...
Hakan Ural ölümden döndü stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! 'Yaşadığıma inanamıyorum' Hakan Ural son haliyle magazin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural, tedavisinin ardından sunduğu Neler Oluyor Hayatta isimli sabah programına geri döndü. Kendisine edilen dualar ve iyi dileklerden dolayı gözyaşlarına hakim olamayan Hakan Ural yaşadıklarını anlattı...
HAKAN URAL YENİDEN EKRANLARDA!
Hakan Ural ölümden döndü stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! İşte 'yaşadığıma inanamıyorum' diyen Hakan Ural ve bu süreçte yaşadıkları...
Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programını Nur Tuğba Namlı ile birlikte Kanal D ekranlarında sunan Ural, koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı. Virüsü atlatan Ural, bugünkü programla televizyona tekrar döndü.
HEYECANLARI YÜZLERİNDEN OKUNDU
Partneri Nur Tuğba'nın büyük heyecan yaşadığı dakikalarda, Hakan Ural'ın stüdyoya girmesiyle iki sunucunun sevinci yüzlerinden okundu.
"BİR ANDA GELİŞTİ, BEN DE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"
Nur Tuğba, "İzleyicilerimiz dualarını hiçbir zaman esirgemedi. Bir kere çok ciddi söylüyorum, gençleştin." ifadelerini kullanınca, Hakan Ural da "Şansıma üç, dört gün bahçedeydim. Ne zor iş bu ya. Şaşırıyorsun. Enteresan."