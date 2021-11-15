Hakan Ural ölümden döndü stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! İşte ’yaşadığıma inanamıyorum’ diyen Hakan Ural’ın son hali...

"BİR ANDA GELİŞTİ, BEN DE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Nur Tuğba, "İzleyicilerimiz dualarını hiçbir zaman esirgemedi. Bir kere çok ciddi söylüyorum, gençleştin." ifadelerini kullanınca, Hakan Ural da "Şansıma üç, dört gün bahçedeydim. Ne zor iş bu ya. Şaşırıyorsun. Enteresan."