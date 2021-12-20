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    • Magazin
    • 20.12.2021 11:56
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    • 20.12.2021 11:56
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    Masterchef Somer Sivrioğlu'na öyle laflar söylediler ki 'emeklilik zamanı geldi' dedi! Evleneceği iddia edilen Somer Şef...

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te artık son viraja girildi. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı Masterchef, Ocak 2022'de final yapıp yerini Survivor'a bırakacak. Bu sezon hayli olaylı geçen Masterchef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu pek çok magazin malzemesi verdi. Sevgilisi Pınar Kızılkaya ile ilk kez görüntülenen Somer Şef'in sonrasında Mehmet Yalçınkaya ile papaz olduğu nedeninin ise Mehmet Şef'in, Somer Şef'in dolar kuru üzerinden para kazanması olduğu iddia edilmişti. Somer Sivrioğlu önceki bölümde yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Ama bakın işin aslı nasıl çıktı.

    ’Emeklilik zamanı geldi’

    Masterchef Somer Sivrioğlu'na öyle laflar söylediler ki 'emeklilik zamanı geldi' dedi! Evleneceği iddia edilen Somer Şef... Masterchef'in en başından bu yana jüri koltuğuna oturan Somer Sivrioğlu'nun önceki akşam yaptığı emeklilik açıklaması bir anda sosyal medyanın gündemine düştü. Yılın 6 ayı Avustralya'da yaşayan, 6 ayı da çekimler nedeniyle İstanbul'a bulunan Somer Sivrioğlu, magazin gündeminde sık sık yer buluyor kendisine. Bakın Somer Şef'in sözleri nasıl yorumlandı.

    Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Masterchef yarışmasında Somer Şef ise şok açıklamalarda bulundu.

    Daha önce Mehmet Şefle maaş krizi yaşadığı iddia edilen Somer Şefin yarışmadan çekileceği çok fazla konuşulmuştu ama Somer Şef ilk kez emeklilik duyurusunda bulundu. Ama bakın nasıl.

        Ekranlara gelen 3 Aralık tarihli bölümünde bir dış çekim macerası yaşanmıştı. Kırmızı takım iki kez oyunu kaybederken; Mavi takım ise tek bir oyunu kazanmıştı.

        Dış çekim sonrasında sayımlar yapılırken; Araz ise şeflerden izin isteyerek bir açıklama yapmak istedi ve Somer Şefte, yarışmacıların önünde kararını duyurdu.

        Şeflerden izin alan Araz, "Başlamadan bir kötü espri yapabilir miyim" sorusunu sordu. Somer Şef ise "Tabi buyur. Biz severiz" yorumunda bulundu. Araz ise "Şefim edebi teratüre ne denir? Literatür" açıklamasında bulundu.

            Yarışmacılarda mimik oynamazken; Somer Şef ise "Ben sizin yanınıza kendimi ikinci plana atılmış hissediyorum. Artık emekliye ayrılma zamanı gelmiş belli ki" yorumunda bulunarak; emekli olacağını duyurdu. Bununla birlikte "Somer Şefin yerine Arda Türkmen gelecek" yorumları arka arkaya gelmeye başladı.

            Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında şeflerin maaş krizi yaşadığı bu yüzden kavga ettikleri iddiaları da gündeme bomba gibi düşmüştü. Somer Şef ve Mehmet Şef ise iddiaları yalanlamıştı.

            Öte yandan Somer Sivrioğlu hakkında önceki gün flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Pınar Kızılkaya'nın yakın zaman evlenecekleri iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak Somer Şef'ten bir açıklama gelmedi.

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            Haberler Magazin Masterchef Somer Sivrioğlu'na öyle laflar söylediler ki 'emeklilik zamanı geldi' dedi! Evleneceği iddia edilen Somer Şef...
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