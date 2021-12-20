Masterchef Somer Sivrioğlu'na öyle laflar söylediler ki 'emeklilik zamanı geldi' dedi! Evleneceği iddia edilen Somer Şef... Masterchef'in en başından bu yana jüri koltuğuna oturan Somer Sivrioğlu'nun önceki akşam yaptığı emeklilik açıklaması bir anda sosyal medyanın gündemine düştü. Yılın 6 ayı Avustralya'da yaşayan, 6 ayı da çekimler nedeniyle İstanbul'a bulunan Somer Sivrioğlu, magazin gündeminde sık sık yer buluyor kendisine. Bakın Somer Şef'in sözleri nasıl yorumlandı.