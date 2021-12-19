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    • Magazin
    • 20.12.2021 09:15
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    • 20.12.2021 09:16
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    Herkes geri dönecek diye beklerken başrol oyuncusu hayranlarını çok şaşırttı! Halit Özgür Sarı... Kardeşlerim'den Yalnız Kurt'a geçiş yaptı!

    Kardeşlerim dizisinde Kadir rolünü canlandıran oyuncu Halit Özgür Sarı epey bir hayran kitlesi edinmişti. Dizide Kadir'in ölümüyle izleyici şoka girdi. Sarı'nın hayranları gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada ünlü oyuncunun tekrar diziye dönmesi için kampanyalar bile başlatıldı. Fenomen dizi Halit Özgür Sarı'sız devam ederken başarılı oyuncunun yeni projesi merak konusu oldu. Ortaya atılan iddialar ise şoke etti.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim’den Yalnız Kurt’a geçiş yaptı!

    ATV'nin iki dizisi arasında mekik dokuyan Halit Özgür Sarı'nın yeni dizisi çok konuşulacak. İddidaya göre ünlü oyuncu Kardeşlerim'den çıktıktan sonra Yalnız Kurt dizisi ile anlaştı. Kardeşlerim dizisinde yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı'nın ilk bölümünün yayınlanması merakla beklenen Yalnız Kurt dizisine geçiş yaptığı konuşuluyor. Peki iddiaların aslı ne? Halit Özgür Sarı'nın yeni dizisi ne? Sarı'nın yeni projesi belli oldu mu? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM'İN KADİR'İN YENİ PROJESİ...

    ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Çekimleri devam eden dizinin 1. bölümü yakın zamanda yayınlanacak. Kadroda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

    Fragmanlarının da yayınlanmasıyla heyecanın giderek arttığı şu süreçte Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    OSMAN SINAV'DAN YEPYENİ BİR DİZİ...

    Daha öncesinde Sen Anlat Karadeniz ile Kurtlar Vadisi dizisi yönetmeni Osman Sınav'ın güçlü hikayesine yer vereceği Yalnız Kurt, ekranlarda bambaşka bir soluk yaratacak.

    Ülkemizde işlenen cinayetler, siyasetteki çekişmeler ve terör olaylarının perde arkasını ekranlara yansıtacak olan dizi büyük bir ses getirecek.

        HALİT ÖZGÜR SARI HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

        Kulislerden alınan son iddialar doğrultusunda Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterini canlandıran ve senaryo gereğince yapımdan ayrılan Halit Özgür Sarı ile Yalnız Kurt için tarafların anlaşmak üzere oldukları kaydedildi.

        Ancak resmi bir açıklama şuan için yok. Bunun yanında dizinin Mart ayının başında ATV ekranlarında yayınlanması da bekleniyor.

        HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

        Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.

        Halit Özgür Sarı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Şampiyon (Kerem) (TV Dizisi)

        2019 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)

        2018 – Diriliş: Ertuğrul (Süleyman) (TV Dizisi)
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        Haberler Magazin Herkes geri dönecek diye beklerken başrol oyuncusu hayranlarını çok şaşırttı! Halit Özgür Sarı... Kardeşlerim'den Yalnız Kurt'a geçiş yaptı!
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