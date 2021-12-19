Herkes geri dönecek diye beklerken başrol oyuncusu hayranlarını çok şaşırttı! Halit Özgür Sarı... Kardeşlerim'den Yalnız Kurt'a geçiş yaptı!

ATV'nin iki dizisi arasında mekik dokuyan Halit Özgür Sarı'nın yeni dizisi çok konuşulacak. İddidaya göre ünlü oyuncu Kardeşlerim'den çıktıktan sonra Yalnız Kurt dizisi ile anlaştı. Kardeşlerim dizisinde yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı'nın ilk bölümünün yayınlanması merakla beklenen Yalnız Kurt dizisine geçiş yaptığı konuşuluyor. Peki iddiaların aslı ne? Halit Özgür Sarı'nın yeni dizisi ne? Sarı'nın yeni projesi belli oldu mu? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM'İN KADİR'İN YENİ PROJESİ...
ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Çekimleri devam eden dizinin 1. bölümü yakın zamanda yayınlanacak. Kadroda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Fragmanlarının da yayınlanmasıyla heyecanın giderek arttığı şu süreçte Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
OSMAN SINAV'DAN YEPYENİ BİR DİZİ...
Daha öncesinde Sen Anlat Karadeniz ile Kurtlar Vadisi dizisi yönetmeni Osman Sınav'ın güçlü hikayesine yer vereceği Yalnız Kurt, ekranlarda bambaşka bir soluk yaratacak.
Ülkemizde işlenen cinayetler, siyasetteki çekişmeler ve terör olaylarının perde arkasını ekranlara yansıtacak olan dizi büyük bir ses getirecek.