Herkes geri dönecek diye beklerken başrol oyuncusu hayranlarını çok şaşırttı! Halit Özgür Sarı... Kardeşlerim'den Yalnız Kurt'a geçiş yaptı!

ATV'nin iki dizisi arasında mekik dokuyan Halit Özgür Sarı'nın yeni dizisi çok konuşulacak. İddidaya göre ünlü oyuncu Kardeşlerim'den çıktıktan sonra Yalnız Kurt dizisi ile anlaştı. Kardeşlerim dizisinde yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı'nın ilk bölümünün yayınlanması merakla beklenen Yalnız Kurt dizisine geçiş yaptığı konuşuluyor. Peki iddiaların aslı ne? Halit Özgür Sarı'nın yeni dizisi ne? Sarı'nın yeni projesi belli oldu mu? İşte detaylar...