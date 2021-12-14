Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı geliyor rolü de belli oldu! Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosu sil baştan!

TRT 1'in fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da yer yerinden oynayacak. Oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yapıldı. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı dizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Diziye yeni karakter geldiği duyuruldu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, son olarak da Evcen'in ulumasıyla gündemi sarsan diziye gelecek yeni isim olay oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin hikayesine yeni karakterler dahil oldu. Peki hangi oyuncular katıldı?