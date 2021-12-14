Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı geliyor rolü de belli oldu! Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosu sil baştan!

TRT 1'in fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da yer yerinden oynayacak. Oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yapıldı. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı dizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Diziye yeni karakter geldiği duyuruldu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, son olarak da Evcen'in ulumasıyla gündemi sarsan diziye gelecek yeni isim olay oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin hikayesine yeni karakterler dahil oldu. Peki hangi oyuncular katıldı?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'YA YENİ OYUNCU DAMGA VURDU
TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisine oyuncu Şahin Çelik'in katıldığı bilgisi geldi.
Çelik'in dizide önemli bir rolde yer alacağı öğrenildi. Savaş sahneleriyle heyecanla izlenen tarihi dizide Şahin Çelik'in rolü de belli oldu.
ROLÜ DE BELLİ OLDU!
Usta oyuncunun dizide dizide Oba Beyi'ni canlandıracağı ortaya çıktı.
Daha önce yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu, Pusat, Acı Hayat dizi yapımlarda üstün performans sergileyen Selçuk Şahin'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de adından sıkça söz ettireceği öngörülüyor.