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    • Magazin
    • 16.12.2021 09:16
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    • 16.12.2021 09:18
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    Survivor Sema Aydemir Survivor'ı yerden yere vurdu 'maymun gibi!' O kare içine sinmeyince Acun Ilıcalı'nın ekibine verdi veriştidi

    Survivor 2022 All-Star kadrosu açıklandı. Eski yarışmacıların karşılaşacağı kadroda kimle kimle yok ki. Dostlar, düşmanlar hatta kanlılar, eski flörtler, eski sevgililer, yeni aşıklar derken TV 8 ekranın fena halde karışacağı kesinleşti. O isimlerden biri de ünlüler takımında yarışacak olan Sema Aydemir. Yarışamanın iddialı isimlerinden biri olan Sema Aydemir önceki gün Acun Ilıcalı ve ekibine öyle şeyler söyledi sosyal medya bir anda karıştı. İşte olayın detayları...

    Sema Aydemir gideceği Survivor’ı yerin dibine soktu

    Sema Aydemir gideceği Survivor'ı yerin dibine soktu 'maymun gibi bunun acısını çıkarırım!' Acun Ilıcalı'nın ekibine salladı... Merakla beklenen Survivor 2022 All-Star kadrosu açıkladı. Kadroda yok yok... Bu sezon diğerlerinden farklı olarak iddialı sözlerin sarf edildiği bir video yerine, afiş yayınlamayaı tercih eden Acun Ilıcalı, paylaşımları kişisel Instagram hesabından yapmıştı. Kadroda yer alan isimlerden biri de milli atlet Sema Aydemir. Ama bakın Sema Aydemir nasıl isyan etti.

    Survivor All Star kadrosunun açıklanmasının ardından gözler, yeni sezonun iddialı yarışmacılarına çevrildi. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından, yarışmacıların Survivor pozlarını paylaştı.

    Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takımda yarışacak olan yarışmacılardan Sema Aydemir, afişte kullanacak fotoğrafını beğenmeyince sessiz kalamadı.

        "MAYMUN GİBİ FOTOĞRAFIM ASILACAK"

        Acun Medya tarafından çekilen fotoğrafını hiç beğenmediğini söyleyen Sema Aydemir, sosyal medya hesabından sitem etti.

        1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınlayan Aydemir, "Moral bozmak yok. Maymun gibi fotoğrafım olsa da hatta kendim maymun gibi olsam da hiç umurumda değil. Hatta Türkiye'nin her yerinde boy boy o resmin asılacağını bilsem de moral bozmak yok" şeklinde konuştu.

        Esprili kişiliğiyle tanınan Aydemir, daha sonra "Tekim ben, starım" diyerek kendisini tiye aldı.

            Sosyal medya kullanıcıları tarafından Şener Şen'e benzetilen Aydemir, ''Tam tespit. Afişte ben. Story bile atamıyorum ya! Bana bunu yaşatan arkadaştan acısını çıkarmazsam...'' notunu düştü.

            TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın 2022 kadrosunda yer alacağı netleşen Sema Aydemir, 2017 ve 2018 yıllarında da Survivor'da seyirci karşısına çıkmıştı.

            35 yaşındaki Bursa doğumlu Aydemir, Türkiye'yi atletizm dalında uluslararası alanda temsil etti. Bir dönem, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evli olan Sema Aydemir, 2016 yılında evliliğini sonlandırmıştı.
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                Haberler Magazin Survivor Sema Aydemir Survivor'ı yerden yere vurdu 'maymun gibi!' O kare içine sinmeyince Acun Ilıcalı'nın ekibine verdi veriştidi
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