Yeni dizinin oyuncu kadrosu pimi çekilmiş bomba gibi! Çekimleri tamamlandı! Kimler yok ki: Kaan Yıldırım, Bülent İnal, Ahu Türkpençe Yusuf Çim...

Dizi sektörüne yeni bir soluk getirecek! TRT1'in çekimleri başlayan yeni dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrolünde Bülent İnal'ın olacağı zaten belliydi. Ancak diğer oyuncular herkesi çok şaşırttı. Son zamanların en çok konuşulan isimleri bu dizide rol alacak. Kaan Yıldırım, Devrim Özkan, Yusuf Çim gibi genç oyuncuların yanı sıra, İlker Aksum, Levent Can, Ahu Türkpençe gibi sevilen, başarılı ve usta oyuncular da yer alıyor. İşte pimi çekilmiş bomba gibi olan o kadronun tamamı...
ÇOK YAKINDA SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK!
Hz. Mevlâna dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 13. yüzyılda Selçuklu zamanında geçeceği öğrenildi. Hikaye Konya'da geçecek. Çekimleri süren dizinin oyuncu kadrosu ise belli oldu. Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi başarılı oyuncu Bülent İnal canlandıracak.
Diğer oyuncular ise şöyle;
Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız,
Yusuf Çim, Nilay Deniz, Mert Karabulut, Turgay Aydın, Can Nergis, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes