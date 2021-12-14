Yeni dizinin oyuncu kadrosu pimi çekilmiş bomba gibi! Çekimleri tamamlandı! Kimler yok ki: Kaan Yıldırım, Bülent İnal, Ahu Türkpençe Yusuf Çim...

Dizi sektörüne yeni bir soluk getirecek! TRT1'in çekimleri başlayan yeni dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrolünde Bülent İnal'ın olacağı zaten belliydi. Ancak diğer oyuncular herkesi çok şaşırttı. Son zamanların en çok konuşulan isimleri bu dizide rol alacak. Kaan Yıldırım, Devrim Özkan, Yusuf Çim gibi genç oyuncuların yanı sıra, İlker Aksum, Levent Can, Ahu Türkpençe gibi sevilen, başarılı ve usta oyuncular da yer alıyor. İşte pimi çekilmiş bomba gibi olan o kadronun tamamı...