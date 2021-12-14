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    • Magazin
    • 15.12.2021 10:18
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    • 15.12.2021 10:19
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    Yeni dizinin oyuncu kadrosu pimi çekilmiş bomba gibi! Çekimleri tamamlandı! Kimler yok ki: Kaan Yıldırım, Bülent İnal, Ahu Türkpençe Yusuf Çim...

    Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin hayatının anlatılacağı 'Mevlana' dizisi için geri sayım sürüyor. TRT1'in merakla beklenen Mevlana dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu kadrosunda kimler var kimler! Bir süredir çekimleri devam eden dizinin kadrosu ifşa oldu. Kadroyu görenlerin ağızları açık kaldı. Beklenmedik oyuncular, genç dinamik oyuncular, usta oyuncular...

    takvim.com.tr
    Çekimleri tamamlandı! Yeni dizinin oyuncu kadrosu pimi çekilmiş bomba gibi! Kimler yok ki: Kaan Yıldırım, Bülent İnal, Ahu Türkpençe Yusuf Çim...

    Dizi sektörüne yeni bir soluk getirecek! TRT1'in çekimleri başlayan yeni dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrolünde Bülent İnal'ın olacağı zaten belliydi. Ancak diğer oyuncular herkesi çok şaşırttı. Son zamanların en çok konuşulan isimleri bu dizide rol alacak. Kaan Yıldırım, Devrim Özkan, Yusuf Çim gibi genç oyuncuların yanı sıra, İlker Aksum, Levent Can, Ahu Türkpençe gibi sevilen, başarılı ve usta oyuncular da yer alıyor. İşte pimi çekilmiş bomba gibi olan o kadronun tamamı...

    ÇOK YAKINDA SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK!

    Hz. Mevlâna dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 13. yüzyılda Selçuklu zamanında geçeceği öğrenildi. Hikaye Konya'da geçecek. Çekimleri süren dizinin oyuncu kadrosu ise belli oldu. Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi başarılı oyuncu Bülent İnal canlandıracak.

    'Mevlana' dizisi için geri sayım sürüyor! Oyuncu kadrosu pimi çekilmiş bomba gibi!

    Diğer oyuncular ise şöyle;

    Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız,

    Yusuf Çim, Nilay Deniz, Mert Karabulut, Turgay Aydın, Can Nergis, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes

        MEVLANA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Mevlana dizisinin yayın hayatına önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. Dizi hazırlıkları tamamlandığında fragman da yayınlanacak. Şimdilik yalnızca birkaç fotoğraf bulunuyor. Onun da tek başına diziye dair bilgi öğrenmek için yetersiz olduğunu bilmekteyiz. Önümüzdeki haftalarda TRT 1 dizisinde neler olacak göreceğiz.

        HZ. MEVLANA NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları'nda gerçekleştiriliyor.

        "Hz. Mevlâna" dizisi için 50 dönümlük alana 13. Yüzyıl Selçuklu Konya'sının dış ve iç suru inşa edildi. Dış sur içerisinde bulunan 88 yapıdan 35'i; aktar, bakkal, kumaşçı, sepetçi, nalbant, testici, çarıkçı, derici, kalaycı, bakırcı gibi zanaatkârların dükkanlarından oluşuyor.

        Ayrıca 37 adet ev, 4 adet kümbet, 3 adet cami, 1 adet kilise, 2 adet han, 1 adet aşevi, 1 adet hamam, 4 adet konak bulunuyor. Yine, Hz. Mevlâna'nın medrese ve dergâhının olduğu yerler de dış surun içerisinde yer alıyor. İç surun içerisinde ise giriş surları, Selçuklu Devleti Sarayı, saray surları, rasathane ve Alâeddin Camii bulunuyor.
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        Haberler Magazin Yeni dizinin oyuncu kadrosu pimi çekilmiş bomba gibi! Çekimleri tamamlandı! Kimler yok ki: Kaan Yıldırım, Bülent İnal, Ahu Türkpençe Yusuf Çim...
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