Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan çok çarpıcı itiraflar! Kalp Yarası'na dahil olma süreci için "Daha önceki, o sıkışıp kaldığım janrın kodlarına aykırı bir tarafı vardı" diyen Alkan sözlerine, "Gerek metniyle, gerek olay örgüsü ve kahramanlarıyla dramatik bir yapıda ilerleyen, kendimi tekrarlamayacağıma inandığım bir fırsat sunuyordu bana. Ferit karakteri daha önce oynadığım jönlerden ayrılıyordu. Bir oyuncunun heyecanlanacağı bir sürü unsur barındırıyordu." diyerek devam etti.
"Ben insan biriktirmeyi severim. İnsanlara temas etmeyi, onlardan öğrenmeyi, dertlerine ve sevinçlerine ortak olmayı seviyorum."
Antakya'da günlerini nasıl geçiriyorsun? sorusuna "Ben insan biriktirmeyi severim. Antakya'da çok güzel arkadaşlıklarım oldu. İnsanlara temas etmeyi, onlardan öğrenmeyi, dertlerine ve sevinçlerine ortak olmayı seviyorum. Antakya'da o kadar geniş bir çevrem oluştu ki, "Belediye başkanlığına adaylığını koysan seçilirsin abi!" diyorlar." şeklinde yanıt veren Alkan, Antakya'da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.
"AŞK HER ZAMAN KAZANIR"
Oyunculuk sayesinde ne kadar sakin bir hayat istediğinin farkına varan Gökhan Alkan, oyunculuk yapmasaydı da farklı bir insan olmayacağını söyledi. Gerçek aşk tüm çatışmaların üstesinden gelebilir mi? sorusuna "Eğer çatışmaların üzerinden gelemiyorsa gerçek değildir zaten. Aşk her zaman kazanır." diyen Alkan, kendisini inşa etme yolunda dönüm noktasının da aşk olduğunu belirtti.