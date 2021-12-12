Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan çok çarpıcı itiraflar! Kalp Yarası'na dahil olma süreci için "Daha önceki, o sıkışıp kaldığım janrın kodlarına aykırı bir tarafı vardı" diyen Alkan sözlerine, "Gerek metniyle, gerek olay örgüsü ve kahramanlarıyla dramatik bir yapıda ilerleyen, kendimi tekrarlamayacağıma inandığım bir fırsat sunuyordu bana. Ferit karakteri daha önce oynadığım jönlerden ayrılıyordu. Bir oyuncunun heyecanlanacağı bir sürü unsur barındırıyordu." diyerek devam etti.