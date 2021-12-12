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    • Magazin
    • 12.12.2021 13:04
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    • 12.12.2021 13:08
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    Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan çok çarpıcı itiraflar! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan: "Aşk her zaman kazanır"

    Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan çok çarpıcı itiraflar! Süreç Film imzalı Atv’nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Yarası’ndaki Ferit karakteriyle adından sıkça söz ettiren Gökhan Alkan, Esquire Dergisi’nin son sayısına kapak oldu. Dergiye çarpıcı açıklamalarda bulunan Alkan, fotoğraflardaki tarzıyla da çok beğenildi. İmza attığı her işle başarıya ulaşan, kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gökhan Alkan; oyunculuktan sanata, kendisi hakkında bilinmeyenlerden merak edilenlere kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

    Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’dan çok çarpıcı itiraflar!

    Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan çok çarpıcı itiraflar! Kalp Yarası'na dahil olma süreci için "Daha önceki, o sıkışıp kaldığım janrın kodlarına aykırı bir tarafı vardı" diyen Alkan sözlerine, "Gerek metniyle, gerek olay örgüsü ve kahramanlarıyla dramatik bir yapıda ilerleyen, kendimi tekrarlamayacağıma inandığım bir fırsat sunuyordu bana. Ferit karakteri daha önce oynadığım jönlerden ayrılıyordu. Bir oyuncunun heyecanlanacağı bir sürü unsur barındırıyordu." diyerek devam etti.

    "Ben insan biriktirmeyi severim. İnsanlara temas etmeyi, onlardan öğrenmeyi, dertlerine ve sevinçlerine ortak olmayı seviyorum."

    Antakya'da günlerini nasıl geçiriyorsun? sorusuna "Ben insan biriktirmeyi severim. Antakya'da çok güzel arkadaşlıklarım oldu. İnsanlara temas etmeyi, onlardan öğrenmeyi, dertlerine ve sevinçlerine ortak olmayı seviyorum. Antakya'da o kadar geniş bir çevrem oluştu ki, "Belediye başkanlığına adaylığını koysan seçilirsin abi!" diyorlar." şeklinde yanıt veren Alkan, Antakya'da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

    "AŞK HER ZAMAN KAZANIR"

    Oyunculuk sayesinde ne kadar sakin bir hayat istediğinin farkına varan Gökhan Alkan, oyunculuk yapmasaydı da farklı bir insan olmayacağını söyledi. Gerçek aşk tüm çatışmaların üstesinden gelebilir mi? sorusuna "Eğer çatışmaların üzerinden gelemiyorsa gerçek değildir zaten. Aşk her zaman kazanır." diyen Alkan, kendisini inşa etme yolunda dönüm noktasının da aşk olduğunu belirtti.

        Edebiyat ve müzikle yakından ilgilenen başarılı oyuncu sanat için "bu gezegendeki varlığımızı anlamlı kılan en önemli şey, insanlığın harika bir buluşu" dedi. Doğa, çocuklar ve kadın konusunda hassas olduğunu belirten Alkan, bu konularda duyarlı ve farkındalık yaratmaya çalışan biri olduğunun da altını çizdi.

        Kalp Yarası'nın Ferit'ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan'ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı
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        Haberler Magazin Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan çok çarpıcı itiraflar! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan: "Aşk her zaman kazanır"
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