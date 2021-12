2022 Survivor All Star kadrosunda kimler var? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı! 2022 Ünlüler Takımı'nda kimler yer alacak?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'ın '2022 Survivor All Star' yarışma kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden Survivor 2022 All Star yarışmacılarını duyurdu. Ilıcalı paylaşımında "İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notunu ekledi. Peki, Survivor 2022 Ünlüler Takımı kadrosunda kimler var? 2022 Survivor All Star yarışmacıları kimler? İşte 2022 Survivor All Star'a katılacak ünlüler...