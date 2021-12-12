2022 Survivor All Star kadrosunda kimler var? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı! 2022 Ünlüler Takımı'nda kimler yer alacak?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'ın '2022 Survivor All Star' yarışma kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden Survivor 2022 All Star yarışmacılarını duyurdu. Ilıcalı paylaşımında "İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notunu ekledi. Peki, Survivor 2022 Ünlüler Takımı kadrosunda kimler var? 2022 Survivor All Star yarışmacıları kimler? İşte 2022 Survivor All Star'a katılacak ünlüler...
SURVIVOR KADROSUNA SON DAKİKADA YENİ İSİM
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı dün sosyal medya üzerinden yaptı. Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" dedi.
Ardından bugün tekrar yaptığı paylaşımda, kadroya bu sabah sürpriz bir ismin daha eklendiğini belirterek açıklama saatinin 12.00'ye çekildiğini belirtti.
Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.
SURVIVOR 2022 KADROSU:
ÜNLÜLER:
Adem Kılıçcı