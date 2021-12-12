Arda ile Omuz Omuza’nın konuğu Gözde Seda Altuner kaç yaşında, nereli, aslen nereli, evli mi? Gözde Seda Altuner kimdir?

İzleyiciler tarafından Gözde Seda Altuner kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Bugün Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu olan başarılı oyuncu, Sadakatsiz dizisindeki Gönül karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve konuk olduğu programlarla da sık sık gündeme geliyor. Arda Türkmen ile Ahtapot Risotto yemeğini yapmaya çalışacak olan Gözde Seda Altuner izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. Peki Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Gözde Seda Altuner kaç yaşında, nereli, aslen nereli, evli mi? İşte tüm bilgiler…