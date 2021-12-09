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Haberler Magazin Kalp Yarası'nın Ferit'ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan'ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı

Kalp Yarası'nın Ferit'ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan'ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı

Kalp Yarası'nın Ferit'ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan önceki gün yeni yaşını kutladı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası ekibi, dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Başarılı oyuncuya dünyanın dört bir yanından pasta ve çiçek gönderildi.

09.12.2021 11:24 - Son Güncelleme: 09.12.2021 15:37
Kalp Yarası’nın Ferit’ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan’ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı

Kalp Yarası'nın Ferit'ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan'ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı...

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Kalp Yarası’nın Ferit’ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan’ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı

Süreç Film imzalı, atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Gökhan Alkan'a sette sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Kalp Yarası’nın Ferit’ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan’ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı

Pasta ile çekimin yapıldığı yere gelen set ekibi başarılı oyuncuyu bir hayli şaşırttı. Doğum günü pastasını ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Alkan, tüm ekibe teşekkür etti, başarı dileklerini iletti.

Kalp Yarası’nın Ferit’ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan’ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı

İran, İtalya, Mısır, Brezilya, Panama ve İspanya gibi dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayranları da Alkan'ın doğum gününü unutmadı.

Kalp Yarası’nın Ferit’ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan’ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı

Oteli çiçek bahçesine çeviren fanlar, Antakya'dan bir pastacıya da ulaştı. Yakışıklı oyuncu hayranları tarafından gönderilen özel yapım pastaları ekip arkadaşlarına ikram etti.

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