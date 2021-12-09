Kalp Yarası'nın Ferit'ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan'ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı
Kalp Yarası'nın Ferit'ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan önceki gün yeni yaşını kutladı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası ekibi, dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Başarılı oyuncuya dünyanın dört bir yanından pasta ve çiçek gönderildi.
09.12.2021 11:24
- Son Güncelleme: 09.12.2021 15:37
Kalp Yarası'nın Ferit'ine sette büyük sürpriz! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan'ın yeni yaşı bakın nasıl kutlandı...
Süreç Film imzalı, atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Gökhan Alkan'a sette sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.