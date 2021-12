Kim var kim yoksa geliyor isimler tek tek sızdırıldı! Survivor 2022 All Star'da mazi fırtınası esecek!

Survivor 2022 All Star için artık geriye 2.5 ay kaldı. 2022'nin şubat ayında yayınlanması beklenen yarışmaya bomba isimler katılıyor. Her yıl tv8 ekranlarında hafta içi belirli günlerde izleyicisiyle buluşan Survivor'da 2022 yılında bomba isimlerle ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Nişantaşı Üniversitesi ve Acun Medya Akademi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen projede öğrencilerle buluştu. Ilıcalı burada Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili gerekli duyurunun yapılacağını söyledi. Survivor All Star 2022 kadrosunun belli olduğunu ifade eden Ilıcalı detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtse de internette pek çok söylenti dolaşıyor.

KADRO BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri." dedi.