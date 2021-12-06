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    • Magazin
    • 07.12.2021 09:28
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    • 07.12.2021 09:30
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    Acun Ilıcalı noktayı koydu artık TV 8 ekranlarında olmayacak! Masterchef final yapıyor tarihi bile belli

    TV 8 ekranlarında, Survivor'la dönüşümlü olarak yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef, Türkiye'nin en yetenekli şef adaylarını bir araya getiriyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in bu sezonki reytingleri, bomba gibi geçen Masterchef 2020'nin çok altında kalmıştı ancak hafızalarda hatrı sayılır bir yer de edinmişti. Bu sezon beklenen reytingi getiremeyen Masterchef final yapıyor. Hatta tarihi bile çoktan belli. İşte Masterchef'in finalinin detayları...

    Masterchef final yapıyor

    Masterchef final yapıyor artık TV 8 ekranlarında olmayacak! Reytingleri çok çok düşmüştü Acun Ilıcalı final tarihi bile verdi... TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışma programı Masterchef'in her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Her geçen gün şampiyonu bulmaya yaklaştığımız Masterchef'in final tarihi belli oldu. Survivor 2022 All-Star'ın Ocak ayında ekrana geleceği biliniyordu ama Masterchef'in bu kadar erken final yapacağını tahmin etmiyordu. İşte Masterchef 2021'in final tarihi olduğu iddia edilen o tarih.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu.

    Özellikle Pazar geceleri yarışmanın tansiyonu iki üç katına çıkıyordu! Bir ismin yarışmaya veda edeceği bilindiği için Pazar gecesinin reytingleri daha çok artıyordu. Yarışmada az kişi kalmasının ardından formatın değişeceği ve ikili elemelerin yapılacağı ortaya çıktı.

        Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star için çalışmalara başladığı ve toplantıların yapıldığı ortaya çıkmıştı. Survivor yarışmasının da yayın tarihinin ifşalanması Masterchef'in final tarihini ortaya çıkardı.

        Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasının finali Şubat ayına doğru tekamül ediyordu ama Acun Ilıcalı'nın Survivor'u 22 Ocak günü ekranlara getireceği ortaya çıkmışyı. Dengeleri değiştiren başarılı yarışmada ikili elemelerin ise son 6'nın kalmasıyla yani yaklaşık bir ay içerisinde başlayacağı düşünülüyor.

        Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'nin reytinglerde 17. Sıraya kadar düşmesi final çanlarını çaldırmıştı fakat Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin final yapmayacağını dile getirmişti. Masterchef yarışmasının bitimine ise çok kısa sürenin kaldığı ortaya çıktı.

            Masterchef Türkiye yarışmasının sezon finali tarihi netleşti.

            Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yapımlarından olan Masterchef Türkiye'nin şu anki sezonunun final yapacağı tarih Survivor'ın 2022 sezonunun başlangıç tarihinin kesinleşmesiyle beraber netleşti.

            Böylelikle Masterchef Türkiye sezonun son bölümüyle 14 Ocak 2022 tarihinde ekranlara gelecek ve şampiyon da bu bölümde netleşecek.
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