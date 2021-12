Acun Ilıcalı noktayı koydu artık TV 8 ekranlarında olmayacak! Masterchef final yapıyor tarihi bile belli

Masterchef final yapıyor artık TV 8 ekranlarında olmayacak! Reytingleri çok çok düşmüştü Acun Ilıcalı final tarihi bile verdi... TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışma programı Masterchef'in her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Her geçen gün şampiyonu bulmaya yaklaştığımız Masterchef'in final tarihi belli oldu. Survivor 2022 All-Star'ın Ocak ayında ekrana geleceği biliniyordu ama Masterchef'in bu kadar erken final yapacağını tahmin etmiyordu. İşte Masterchef 2021'in final tarihi olduğu iddia edilen o tarih.