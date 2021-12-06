Acun Ilıcalı noktayı koydu artık TV 8 ekranlarında olmayacak! Masterchef final yapıyor tarihi bile belli

Masterchef final yapıyor artık TV 8 ekranlarında olmayacak! Reytingleri çok çok düşmüştü Acun Ilıcalı final tarihi bile verdi... TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışma programı Masterchef'in her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Her geçen gün şampiyonu bulmaya yaklaştığımız Masterchef'in final tarihi belli oldu. Survivor 2022 All-Star'ın Ocak ayında ekrana geleceği biliniyordu ama Masterchef'in bu kadar erken final yapacağını tahmin etmiyordu. İşte Masterchef 2021'in final tarihi olduğu iddia edilen o tarih.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu.
Özellikle Pazar geceleri yarışmanın tansiyonu iki üç katına çıkıyordu! Bir ismin yarışmaya veda edeceği bilindiği için Pazar gecesinin reytingleri daha çok artıyordu. Yarışmada az kişi kalmasının ardından formatın değişeceği ve ikili elemelerin yapılacağı ortaya çıktı.