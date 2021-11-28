Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı gençliği ve son hali! Nihat Doğan ile aralarındaki yaş farkı şoke etti!

Bir magazin programında Serpil Çakmaklı ile Nihat Doğan hakkında ortaya atılna iddia gündemi sarstı. Nihat Doğan'ın geçmişte Serpil Çakmalı ile ilişki yaşadığı, o dönem yaşı 17 olmasına rağmen '26 yaşındayım' dediği iddia edildi. Serpil Çakmaklı'nın da gerçeği öğrenince 2 aylık bebeğini aldırdığı ve ilişkiyi bitirdiği öne sürüldü. Seyhan Soylu'nun bu iddialarının ardından Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı gençliği ve son hali nasıl? soruları ve Serpil Çakmaklı ile Nihat Doğan arasındaki yaş farkı araştırılmaya başlandı. İşte cevapları...
SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Serpil Çakmaklı sinema oyuncusudur. Gerçek adı Şener Dönmez'dir. 19 Mayıs 1962 Eskişehir doğumludur. Şu anda 59 yaşında olan Çakmaklı sinema sektöründe yer almadan önce bir süre mankenlik de yaptı.
SERPİL ÇAKMAKLI FİLMLERİ!
1980 Devlet Kuşu Aynur
1980 Huzurum Kalmadı Zeynep
1981 Yüz Karası/Şöhretin Sonu Aslı
1981 İtirazım Var
1981 Acı Gerçekler Pınar
1981 Şaka Yapma Pınar
1981 Yaşamak Bu Değil Emine
1981 Sevdalım Menekşe
1981 Mutlu Ol Yeter Gül
1982 Yürek Yarası Zeynep
1982 Bir Pazar Günü Kader
1982 Tomruk Gülçiçek
1982 Günaha Girme Bahar
1982 Çayda Çıra Fidan
1982 Beni Unutma Nisan
1983 Yıkılan Gurur Gamze
1983 Yaktı Beni Neslihan
1984 Yaşadıkça Serpil
1985 Yılanların Öcü Fatmaca
1985 Kan Cansu
1985 Bu İkiliye Dikkat Serpil
1985 Biz Bir Aileyiz Deniz
1985 14 Numara Yaprak
1986 Kafesteki Kadın Işık
1986 Değişim Cemile
1986 Allı Dudaklım Oya
1986 Güzelim Zeynep
1986 Sıcak Geceler Selma
1986 Prenses Nevres
1986 Yollu Dilber Dilber
1987 Papatya Papatya
1987 Sevgiye Hasret Aslı
1987 İşte Kadın Gül
1987 Alnımdaki Bıçak Yarası Zehra
1987 Pusu
1987 Vurgun Aysel
1987 Patroniçe Gülsüm Temiz
1987 Patroniçe 2 Gülsüm Temiz
1988 Sevince Sedef
1988 Dört Köşe Dünya Ceyda
1988 Sen ve Ben Serpil