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    • Magazin
    • 28.11.2021 11:41
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    • 28.11.2021 12:26
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    Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı gençliği ve son hali! Nihat Doğan ile aralarındaki yaş farkı şoke etti!

    Çarpıcı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Seyhan Soylu, Nihat Doğan ile uğraşmaya devam ediyor. Doğan'ın geçmişte Serpil Çakmaklı'yı reşitim diye kandırarak ilişki yaşadığı ve ortaya çıkınca da Çakmaklı'nın çocuk aldırıp ilişkiyi sonlandırdığını iddia edildi. Peki; Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı gençliği ve son hali nasıl? Nihat Doğan ile aralarındaki yaş farkı şoke etti! İşte detaylar...

    Serpil Çakmaklı ile Nihat Doğan’ın aralarındaki yaş farkı şoke etti!

    Bir magazin programında Serpil Çakmaklı ile Nihat Doğan hakkında ortaya atılna iddia gündemi sarstı. Nihat Doğan'ın geçmişte Serpil Çakmalı ile ilişki yaşadığı, o dönem yaşı 17 olmasına rağmen '26 yaşındayım' dediği iddia edildi. Serpil Çakmaklı'nın da gerçeği öğrenince 2 aylık bebeğini aldırdığı ve ilişkiyi bitirdiği öne sürüldü. Seyhan Soylu'nun bu iddialarının ardından Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı gençliği ve son hali nasıl? soruları ve Serpil Çakmaklı ile Nihat Doğan arasındaki yaş farkı araştırılmaya başlandı. İşte cevapları...

    SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Serpil Çakmaklı sinema oyuncusudur. Gerçek adı Şener Dönmez'dir. 19 Mayıs 1962 Eskişehir doğumludur. Şu anda 59 yaşında olan Çakmaklı sinema sektöründe yer almadan önce bir süre mankenlik de yaptı.

    SERPİL ÇAKMAKLI FİLMLERİ!

    1980 Devlet Kuşu Aynur

    1980 Huzurum Kalmadı Zeynep

    1981 Yüz Karası/Şöhretin Sonu Aslı

    1981 İtirazım Var

    1981 Acı Gerçekler Pınar

    1981 Şaka Yapma Pınar

    1981 Yaşamak Bu Değil Emine

    1981 Sevdalım Menekşe

    1981 Mutlu Ol Yeter Gül

    1982 Yürek Yarası Zeynep

    1982 Bir Pazar Günü Kader

    1982 Tomruk Gülçiçek

    1982 Günaha Girme Bahar

    1982 Çayda Çıra Fidan

    1982 Beni Unutma Nisan

    1983 Yıkılan Gurur Gamze

    1983 Yaktı Beni Neslihan

    1984 Yaşadıkça Serpil

    1985 Yılanların Öcü Fatmaca

    1985 Kan Cansu

    1985 Bu İkiliye Dikkat Serpil

    1985 Biz Bir Aileyiz Deniz

    1985 14 Numara Yaprak

    1986 Kafesteki Kadın Işık

    1986 Değişim Cemile

    1986 Allı Dudaklım Oya

    1986 Güzelim Zeynep

    1986 Sıcak Geceler Selma

    1986 Prenses Nevres

    1986 Yollu Dilber Dilber

    1987 Papatya Papatya

    1987 Sevgiye Hasret Aslı

    1987 İşte Kadın Gül

    1987 Alnımdaki Bıçak Yarası Zehra

    1987 Pusu

    1987 Vurgun Aysel

    1987 Patroniçe Gülsüm Temiz

    1987 Patroniçe 2 Gülsüm Temiz

    1988 Sevince Sedef

    1988 Dört Köşe Dünya Ceyda

    1988 Sen ve Ben Serpil

        1988 Gazeteci Kız

        1988 Ateş Gibi

        1988 Sevgili Bayan

        1989 Şahane Evlilik Mehtap

        1989 Şöhret Tutkusu Kezban

        1990 Çılgın Aşıklar

        1990 Bir İçim Su

        1990 Aşkın Kesişme Noktası Hürmet

        1993 Çok Özel İlişkiler Zeynep

        1993 Gecem ve Gündüzüm

        1996 Drejan Şilan

        2003 Çığlığın Dağlarda Yükselir Aspasya

        NİHAT DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Nihat Doğan 13 Şubat 1976, yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kürt asıllı Türk halk müziği şarkıcısıdır. Nihat Doğan, 11 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı. Doğu ve Güneydoğunun en köklü aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti'ne Mensubdur. Bu Aşiret'in kökleri Mervaniler'in Kurucusu olan (Bad)'a dayanmaktadır.
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        Haberler Magazin Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı gençliği ve son hali! Nihat Doğan ile aralarındaki yaş farkı şoke etti!
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