Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı gençliği ve son hali! Nihat Doğan ile aralarındaki yaş farkı şoke etti!

Bir magazin programında Serpil Çakmaklı ile Nihat Doğan hakkında ortaya atılna iddia gündemi sarstı. Nihat Doğan'ın geçmişte Serpil Çakmalı ile ilişki yaşadığı, o dönem yaşı 17 olmasına rağmen '26 yaşındayım' dediği iddia edildi. Serpil Çakmaklı'nın da gerçeği öğrenince 2 aylık bebeğini aldırdığı ve ilişkiyi bitirdiği öne sürüldü. Seyhan Soylu'nun bu iddialarının ardından Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı gençliği ve son hali nasıl? soruları ve Serpil Çakmaklı ile Nihat Doğan arasındaki yaş farkı araştırılmaya başlandı. İşte cevapları...