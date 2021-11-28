Nihat Doğan ile Serpil Çakmalı hakkında bomba gerçek ortaya çıktı Banu Alkan ile kavga etmişti! Meğer çocuk aldırmış üstelik bir de...
Nihat Doğan ile Serpil Çakmalı hakkında bomba gerçek ortaya çıktı! Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan, henüz 17 yaşındayken hayatının en çapkın dönemini yaşıyordu. Türkücü Nihat Doğan için bir dönem Serpil Çakmaklı ile Banu Alkan'ın birbirine girdiğini iddia eden Seyhan Soylu, bomba bir iddia daha ortaya attı. Serpil Çakmaklı'nın Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığını söyleyen Soylu, herkesi şoke etti.
MEĞER ÇOCUK ALDIRMIŞ...
Nihat Doğan ile Serpil Çakmalı hakkında bomba gerçek ortaya çıktı... Bir dönem Nihat Doğan için Serpil Çakmaklı ile Afrodit Banu Alkan'ın birbirine girdiğini iddia eden Seyhan Soylu yeni iddiasıyla şoke etti.
Al Sana Haber programında yaşananlar gündemden düşmüyor. Son olarak Seyhan Soylu, türkücü Nihat Doğan için bir dönem Serpil Çakmaklı ile Banu Alkan'ın kavga ettiğini açıklamıştı. İddiaya göre Nihat Doğn 17 yaşındayken Çakmaklı ile tutkulu bir aşk yaşamıştı. Bu konu yayında yeniden açıldı.
Nihat Doğan Seyhan Soylu'ya "Senin Ece Ronay ile düet yapacağını duydum. Yahu sen artık çok ünlü bir moderatör oldun; Uğur Dündar, Ahmet Hakan şarkı söyler mi? Senin ne işin var? Başarılı olduğun işlere bak, bırak şarkıcılık bizim işimiz. Hem hangi sesle düet yapacaksın?'' diyerek dalga geçti.
"SERPİL ÇAKMAKLI'YI KANDIRDI"
Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan'la ilgili Seyhan Soylu açıklamasına şu iddialarla devam etti: "Serpil Çakmalı ile Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiği yıllarda henüz Nihat Doğan o zamanlarda 17 yaşındaydı. O yıllarda çok çapkındı. Kadınlar onun 17 yaşında olduğunu bilirse yüzüne bakmazlar diye, sahte kimlikle dolaşırdı. 26 yaşındayım diye kadını kandırdı. O tarihte Nihat reşit yaşta olmadığı için oyuncu Serpil Çakmaklı 2 aylık hamileyken çocuk aldırdı."