Nihat Doğan ile Serpil Çakmalı hakkında bomba gerçek ortaya çıktı Banu Alkan ile kavga etmişti! Meğer çocuk aldırmış üstelik bir de...

"SERPİL ÇAKMAKLI'YI KANDIRDI"

Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan'la ilgili Seyhan Soylu açıklamasına şu iddialarla devam etti: "Serpil Çakmalı ile Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiği yıllarda henüz Nihat Doğan o zamanlarda 17 yaşındaydı. O yıllarda çok çapkındı. Kadınlar onun 17 yaşında olduğunu bilirse yüzüne bakmazlar diye, sahte kimlikle dolaşırdı. 26 yaşındayım diye kadını kandırdı. O tarihte Nihat reşit yaşta olmadığı için oyuncu Serpil Çakmaklı 2 aylık hamileyken çocuk aldırdı."