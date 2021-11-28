Serpil Çakmaklı gençliği ve son hali! Nihat Doğan ile aralarındaki yaş farkı şoke etti! Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında, nereli?

NİHAT DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nihat Doğan 13 Şubat 1976, yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kürt asıllı Türk halk müziği şarkıcısıdır. Nihat Doğan, 11 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı. Doğu ve Güneydoğunun en köklü aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti'ne Mensubdur. Bu Aşiret'in kökleri Mervaniler'in Kurucusu olan (Bad)'a dayanmaktadır.