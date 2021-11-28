Onur Durmaz kimdir? 28 Kasım Arda ile Omuz Omuza konuğu Onur Durmaz kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Yönetmen yardımcılığı yaptığı sinema filmleri ise Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu isimli filmlerdir. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala adlı sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü yapmıştır.

2021 yılında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Yargı dizisinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk ve Onur Özaydın gibi isimlerde rol almıştır.

Gokce Aktas Management bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir. Resmi instagram hesabını @onurdurmazm kullanıcı ismi ile kullanmaktadır.