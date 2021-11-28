Fikret Kuşkan'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fikret Kuşkan hakkında aramalar hız kazandı. Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan evinin merdivenlerinden düştü. Talihsiz kaza sonrası yaranan oyuncu hastanede tedavi altına alındı. Bu gelişmelerin ardından sevenleri, Fikret Kuşkan sağlık durumu nasıl? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında? Fikret Kuşkan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? İşte merak edilenler...
FİKRET KUŞKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL
Elkızı'nda Resul Bozdağlı karakterini canlandıran Fikret Kuşkan, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayranlarını korkuttu.
Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahede altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi.
Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.
FİKRET KUŞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
22 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fikret Kuşkan, baba tarafından aslen Arnavut, anne tarafından Bulgar göçmenidir. 4 ablası vardır. Gençlik yıllarının büyük kısmını İstanbul'un İstinye semtinde geçirdi. 4 yaşındayken babası felç oldu. Çocukluğunda çok yaramazdı ve vaktinin büyük kısmını mahallede oyun oynayarak geçiriyordu. 13 yaşına geldiğinde babasını kaybetti ve bunun üzerine okulu bıraktı. Tesisatçıda iş bularak çalışmaya başladı.