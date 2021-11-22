Merve Şeyma Zengin kimdir, kaç yaşında? Kulüp dizisinin Tasula'sı Merve Şeyma Zengin nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kulüp dizisi kısa sürede izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle seyredilmeye başlandı. Netflix'in Türk yapımı dizisi Kulüp, hem konusuyla hem de oyuncularıyla izleyiciyi kendine çekmeyi başardı. Kulüp dizisinin oyuncuları hakkında araştırmalar da artmaya başladı. Peki, Merve Şeyma Zengin kimdir, kaç yaşında? Kulüp dizisinin Tasula'sı Merve Şeyma Zengin nereli? İşte tüm merak edilenler...
MERVE ŞEYMA ZENGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1995 yılında dünyaya gelen Merve Şeyma Zengin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bir Peri Masalı Radyum Kızları adlı tiyatro oyununda rol almıştır.
Merve Şeyma Zengin, Netflix'te yayınlanacak Kulüp dizisinde Tasula olarak rol almıştır. Gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan dizinin başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış paylaşıyor.