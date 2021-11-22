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    • Magazin
    • 22.11.2021 14:11
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    • 22.11.2021 14:11
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    Merve Şeyma Zengin kimdir, kaç yaşında? Kulüp dizisinin Tasula'sı Merve Şeyma Zengin nereli, hangi dizilerde oynadı?

    Netflix'in yeni dizisi Kulüp kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Kulüp dizisi hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Gerçek hayattan esinlenilen dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış gibi isimler yer alıyor. Dizide Tasula karakterine hayat veren Merve Şeyma Zengin'in hayatı hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Merve Şeyma Zengin kimdir, kaç yaşında? Kulüp dizisinin Tasula'sı Merve Şeyma Zengin nereli? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Merve Şeyma Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Kulüp dizisi kısa sürede izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle seyredilmeye başlandı. Netflix'in Türk yapımı dizisi Kulüp, hem konusuyla hem de oyuncularıyla izleyiciyi kendine çekmeyi başardı. Kulüp dizisinin oyuncuları hakkında araştırmalar da artmaya başladı. Peki, Merve Şeyma Zengin kimdir, kaç yaşında? Kulüp dizisinin Tasula'sı Merve Şeyma Zengin nereli? İşte tüm merak edilenler...

    MERVE ŞEYMA ZENGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    1995 yılında dünyaya gelen Merve Şeyma Zengin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bir Peri Masalı Radyum Kızları adlı tiyatro oyununda rol almıştır.

    Merve Şeyma Zengin, Netflix'te yayınlanacak Kulüp dizisinde Tasula olarak rol almıştır. Gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan dizinin başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış paylaşıyor.

        KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

        Kulüp dizisi oyuncuları:

        Netflix'in Türk yapımı projelerinden olan Kulüp'te yer alan oyuncular şu şekilde;

        Gökçe Bahadır
        Barış Arduç
        Salih Bademci
        Fırat Tanış
        Metin Akdülger
        Asude Kalebek
        Suzan Kardeş
        İştar Gökseven
        Merve Şeyma Zengin
        Sezer Arıçay
        Doğanay Ünal
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        Haberler Magazin Merve Şeyma Zengin kimdir, kaç yaşında? Kulüp dizisinin Tasula'sı Merve Şeyma Zengin nereli, hangi dizilerde oynadı?
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