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    • Magazin
    • 22.11.2021 13:39
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    • 22.11.2021 13:48
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    Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden? 21. bölümde...

    ATV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Kalp Yarası bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi ünlü isimlerin oynadığı dizide ayrılık çanları mı çalıyor? 21. bölüm fragmanında yer yerinden oynadı. Ayşe Hande'ye silah çekti. İkili arasında yaşanan kargaşa sırasında tetik çekildi ve silah ateşlendi. Peki kurşun kime isabet etti? Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden? İşte yeni bölümden detaylar...

    Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü?

    Kalp Yarası dizisi her Pazartesi günü ATV ekranlarında yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Süreç Film imzalı, ilk bölümü geçtiğimiz Haziran ayında yayımlanan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad'ın birlikte kaleme aldığı dizinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme az bir süre kala silahların konuştuğu sahneler herkesi şoke etti. Ayşe ve Hande arasındaki silahlı tartışmada bir kişi kurşunların hedefi oldu. Peki; Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden?

    Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü?

    KALP YARASI AYŞE ÖLDÜ MÜ?

    Kalp Yarası dizisinin yeni bölüm fragmanını izleyenler Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi bu haftaki yeni bölümüyle heyecanla bekleniyor. Yayınlanan 21. bölüm fragmanında silah sesleri herkesi şoke etti.

    KALP YARASI YAĞMUR TANRISEVSİN DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?

    Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Dizide Ayşe ile Hande arasında boğuşma yaşandı.

    Ayşe Hande'ye silah doğrulttu. Yere düşen Hande ise Adnan'ın gelmesini fırsat bilerek Ayşe'nin üzerine atladı. Ayşe'den silahı almak isterken silah aniden ateş aldı. Peki kim yara aldı, kurşun kime isabet etti? Yeni bölümde belli olacak...

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Ayşe yaşadığı travmanın etkisiyle zor zamanlar geçirirken karısını korumak isteyen Ferit hem Hande'yi hem de Mirza'yı takibe alır.

        Ayşe başına gelen felaketin sebebini öğrendiğinde ise hesap sormak için derhal harekete geçer.

        Vedia'nın teyzesi olduğunu öğrenen Yaman beklemediği bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

        İhanete uğrayan Azade ise Adnan'ı yola getirmenin yolunu bulur; ancak bu oyun ikisini de beklemedikleri bir durumun ortasında bırakır.

        Ferit'in hamleleriyle köşeye sıkışan Hande, intikam ateşiyle dolu Ayşe'nin elinden kurtulabilecek midir?

        SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

        Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

        Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar.

        Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar.

        Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır.

        Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?
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