Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden? 21. bölümde...

Kalp Yarası dizisi her Pazartesi günü ATV ekranlarında yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Süreç Film imzalı, ilk bölümü geçtiğimiz Haziran ayında yayımlanan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad'ın birlikte kaleme aldığı dizinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme az bir süre kala silahların konuştuğu sahneler herkesi şoke etti. Ayşe ve Hande arasındaki silahlı tartışmada bir kişi kurşunların hedefi oldu. Peki; Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden?