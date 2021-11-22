Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden? 21. bölümde...

Kalp Yarası dizisi her Pazartesi günü ATV ekranlarında yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Süreç Film imzalı, ilk bölümü geçtiğimiz Haziran ayında yayımlanan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad'ın birlikte kaleme aldığı dizinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme az bir süre kala silahların konuştuğu sahneler herkesi şoke etti. Ayşe ve Hande arasındaki silahlı tartışmada bir kişi kurşunların hedefi oldu. Peki; Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden?
KALP YARASI AYŞE ÖLDÜ MÜ?
Kalp Yarası dizisinin yeni bölüm fragmanını izleyenler Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi bu haftaki yeni bölümüyle heyecanla bekleniyor. Yayınlanan 21. bölüm fragmanında silah sesleri herkesi şoke etti.
KALP YARASI YAĞMUR TANRISEVSİN DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Dizide Ayşe ile Hande arasında boğuşma yaşandı.
Ayşe Hande'ye silah doğrulttu. Yere düşen Hande ise Adnan'ın gelmesini fırsat bilerek Ayşe'nin üzerine atladı. Ayşe'den silahı almak isterken silah aniden ateş aldı. Peki kim yara aldı, kurşun kime isabet etti? Yeni bölümde belli olacak...