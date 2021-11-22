Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun eşi Asena Demirbağ ile boşandı! Asena 'o istedi açıklamayı da o yapsın' dedi gerçek ortaya çıktı

"Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Ben ailemi karşıma almıştım. Ona çok inandığım için çok sevdiğim için. Yarı yolda kalmış hissediyorum."