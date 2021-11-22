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    • Magazin
    • 22.11.2021 15:35
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    • 22.11.2021 16:58
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    Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler! Masterchef Murat bu kez haddini aştı 'oğlum...!' Yaka silkti 'Acun'un hayatından şüpheliyim'

    TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'in gelmiş geçmiş en olaylı yarışmacılarından biri oldu Murat Özdemir. Hayatlarımızda o dönem Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz ile giren Murat Özdemir'in nasıl biri olduğu zaten o günlerden belliydi. Zira o yarışmada bile Onur Büyüktopçu onu kovmuştu. Sonrasında Masterchef'le çıktı karşımıza. Orada da yaptığı hareketler normal değildi. Sonrasında birbirinden beter skandallara imza attı. Instagram canlı yayınında bir papağana zarar veren Murat Özdemir sonrasında polis memurlarına rüşvet teklif ettiği görüntülerle magazin gündeminde yer almıştı. Ancak gelin görün ki Murat Özdemir'in tek bir hedefi var. O da Acun Ilıcalı...

    Acun Ilıcalı’ya küfürler hakaretler!

    Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler! Masterchef Murat bu kez haddini aştı 'oğlum...!' Yaka silkti 'Acun'un hayatından şüpheliyim'... Katıldığı MasterChef Türkiye 2018 ile adını duyuran Murat Özdemir'in yarışmadan diskalifiye olduktan sonra Instagram canlı yayınında bir papağana işkence ettiği görüntüleri paylaşmıştı ve ölümüne neden olmuştu. Papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran Murat Özdemir'in skandalları sonrasında peş peşe geldi. Ancak onun takıntılı olduğu tek bir isim var; Acun Ilıcalı...

    'MasterChef Türkiye 2018' ile adını duyuran Murat Özdemir, agresif tavırları ve jüri üyelerinin uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşan Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

    Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler!

    Papağanın acı çığlıkları herkesin içini acıtırken Özdemir, yaşanan olayın ardından gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti. Papağan skandalının ardından ortalarda görünmeyen Özdemir sonrasında polislere hakaret skandalıyla gündeme gelmişti.

        Murat Özdemir, sosyal medyada yaptığı canlı yayında polis ve jandarmaya küfrettiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

        Son olarak da Özdemir, otomobilinin çekilmesini engellemeye çalışırken; polislere ve görevlilere rüşvet teklif etmişti.

        Masterchef Murat şimdi de Acun Ilıcalı'yı hedef alan paylaşımıyla gündeme geldi.

            Söylemezsem Olmaz programında ele alınan konunun görüntülri tamamen verilmedi ama verilen kısmı bile vahim durumu gözler önüne serdi.

            Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali ise konuyla ilgili "Burada veremediğimiz görüntüler var, çok küfür var. Ağzından küfür saça saça 'Beni niye kovdun' diyor" dedi.

            Pek sosyal medya kullanıcı 'Bu adam hakkında bir şeyler yapılması için ne bekleniyor?', 'Acun Ilıcalı'nın hayatından endişe etmesi gereken bir durum bu adam çok tehlikeli', 'Bu adam tedavi görmeli. Yemekteyiz programından belliydi tavırları... Kızına Allah yardım etsin' gibi yorumlar yapıldı.

                Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler! Masterchef Murat bu kez haddini aştı 'oğlum...!' Yaka silkti 'Acun'un hayatından şüpheliyim'
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